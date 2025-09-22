Chinezii au produs cea mai rapidă mașină din lume. A doborât recordul deținut de Bugatti. VIDEO

22-09-2025 | 08:35
masina
Shutterstock

Noua hipermaşină electrică YangWang U9 Extreme a celor de la BYD a ajuns la o viteză record de 498 km/h.

autor
Sabrina Saghin

YangWang U9 Extreme a doborât recordul deţinut până acum de Bugatti pentru cea mai rapidă maşină de serie din lume.

Viteza maximă de 496,22 km/h

În cadrul unui eveniment transmis online din Germania, de la Automotive Testing Papenburg, noua hipermaşină electrică a chinezilor de la BYD a atins o viteză maximă de 496,22 km/h.

Recordul anterior, de 490,47 km/h, era stabilit în 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+.

YangWang U9 Extreme are la bază patru motoare care îi oferă o putere de aproape 3.000 de cai putere şi rulează pe una din primele platforme de 1.200V din lume, care sunt mai performante şi mai eficiente.

Hipermaşina celor de la BYD va fi produsă în 30 de exemplare, dar compania încă nu a anunţat preţul de vânzare.

Sursa: News.ro

