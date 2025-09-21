Cea mai în vârstă șoferiță de camion, o taximetristă devenită tiristă. Bunica Rosi ajunge acasă o dată pe săptămână

O femeie de 76 de ani din Germania se poate lăuda cu titlul de „cea mai în vârstă șoferiță de camion”. Bunica Rosi, așa cum este cunoscută, a devenit o legendă pe șosele. Spune că pleacă pe traseu din plăcere, dar și pentru că pensia este mică.

„Bună, sunt Roswitha Hellmuth-Gamberger. Am 76 de ani și sunt șofer de camion", se prezintă ea.

La 76 de ani, „Bunica Rosi" ajunge acasă doar o dată pe săptămână. Soțul ei a suferit un accident vascular cerebral, iar cei doi s-au căsătorit abia acum șase ani, dintr-un motiv pragmatic.

Roswitha Hellmuth-Gamberger: „Ne-am căsătorit doar pentru pensie. De ce să dăm pensia statului?"

Cu o pensie de doar 960 de euro, Rosi ar fi ajuns la limita sărăciei fără venitul de șofer. Chiar și așa, hotărârea ei este admirată de cei din jur.

Roswitha Hellmuth-Gamberger: „Îmi place să muncesc și să câștig bani astfel. Dar sunt obligată să lucrez, altfel ar trebui să cer ajutor de la stat. În cazul ăsta n-aș mai putea să-mi permit multe lucruri. De exemplu, operația câinelui meu a costat 7.500 de euro."

Angajat spălătorie auto: „O femeie de vârsta ei, într-o astfel de meserie, nu vezi în fiecare zi. Eu, unul, n-am mai întâlnit pe nimeni ca ea."

Roswitha a început ca taximetristă acum 45 de ani, dar i s-a părut plictisitor și a trecut la camioane. Când a făcut această schimbare, a fost întâmpinată cu întrebări, dar a găsit o soluție.

Roswitha Hellmuth-Gamberger: „Prima întrebare a tuturor a fost: ce fac dacă trebuie să schimb o roată? Ei bine, nici bărbații nu sunt în stare să facă asta azi. Și pe vremea aceea exista service, veneau ei."

De atunci, a străbătut milioane de kilometri prin Europa.

Roswitha Hellmuth-Gamberger: „Am fost de cinci ori la Acropole, așa că nu mai am de ce să merg. Alții se duc acolo în vacanță. Pentru mine e doar o grămadă de pietre. Iar muzeul? Toate statuile sunt fără cap sau fără brațe... nu, mulțumesc."

Pentru Rosi, camionul este a doua casă. Doarme cel mai bine în cabină și încă parcurge 2.500 de kilometri pe săptămână. Nu s-a gândit niciodată că va munci până la această vârstă. Și-a dedicat întreaga viață serviciului, sacrificând familia și timpul liber.

Roswitha Hellmuth-Gamberger: „Dacă se poate, vreau să continui. Vreau să-mi reînnoiesc permisul de conducere. Asta nu e o problemă. Dar aș vrea să mai lucrez încă doi sau trei ani."

Planul ei pentru viitor: să rămână sănătoasă. La iarnă, spune că vrea să o lase mai moale. Dar cei care o cunosc se îndoiesc că Bunica Rosi va putea sta liniștită acasă.

