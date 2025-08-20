Accident grav pe A1. Un bărbat a murit pe banda de urgență, lovit de un TIR condus de un șofer cu alcoolemie de 0,22 mg/l

20-08-2025 | 12:07
Tragedie pe autostrada A1, miercuri dimineață. Un bărbat a murit pe loc după ce a fost lovit de o autoutilitară.

Gina Obrejan,  Ioana Andreescu

Un bărbat de 50 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, a oprit pe banda de urgență pentru a verifica roțile mașinii pe care o conducea. În acel moment, a fost acroșat de un TIR condus de un șofer de 52 de ani, din comuna Petrești, Alba, potrivit polițiștilor.

Impactul l-a aruncat pe partea carosabilă, unde a fost lovit de o autoutilitară care circula pe prima bandă. Din nefericire, bărbatul a murit pe loc.

Șoferul tirului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei, dosarul fiind deschis pentru ucidere din culpă.

Comunicatul poliției

„La data de 20 august 2025, în jurul orei 09.50, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier. Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că, pe autostrada A1, la kilometrul 324+700 de metri, conducătorul unui ansamblu rutier staționat pe banda de urgență, în timp ce ar fi efectuat verificări la anvelopa acestuia, ar fi fost acroșat de un ansamblu rutier, condus de un bărbat de 52 ani, din comuna Petrești, județul Alba.

Ulterior, în urma impactului, bărbatul ar fi fost proiectat pe partea carosabilă și ar fi fost lovit de o autoutilitară care se deplasa pe banda 1 a autostrăzii.

În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul de 50 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, a decedat.

Conducătorul ansamblului a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”.

20-08-2025 12:07

