Zarzărele și corcodușele sunt confundate foarte des, însă nu sunt același fruct.

Zarzăre sau corcodușe. De unde pornește marea confuzie

Confuzia pornește, în primul rând, de la faptul că ambele sunt fructe mici, rotunde și verzi. În plus, în multe regiuni ale țării, denumirile sunt folosite diferit, astfel că ceea ce într-o zonă este numit zarzăr, în alta este numit corcoduș.

Totuși, din punct de vedere botanic, zarzărul este o specie de cais sălbatic. Acestea sunt fructe mici și acre, de aceea este obișnuit să fie confundate cu corcodușele.

Pe de alte parte, corcodușele provin din corcoduș (Prunus cerasifera), o specie înrudită cu prunul. Fructele au coaja netedă și lucioasă, iar culoarea poate fi galbenă, roșie, vișinie sau chiar mov. Gustul variază de la foarte acru la dulce, în funcție de soi și de gradul de coacere.

Atât zarzărele, cât și corcodușele se coc la începutul verii, motiv pentru care sunt ușor de confundat.

Cea mai simplă metodă de a le deosebi este aspectul cojii. Zarzărele au o pieliță fină, ușor pufoasă, la fel ca piersicile și caisele, în timp ce corcodușele au coaja netedă și lucioasă, asemănătoare prunelor. De asemenea, zarzărele au pulpă mai apropiată de cea a caiselor, iar corcodușele sunt mai zemoase și au un gust mai intens acrișor.

Ce sunt zarzărele

De multe ori, un sâmbure de cais aruncat în grădină germinează și dă naștere unui pom crescut spontan. Acesta nu mai produce fructe identice cu cele ale soiului din care provine, ci fructe mai mici și mai acre, iar în vorbirea populară pomul este numit zarzăr, iar fructele sale zarzăre.

Din punct de vedere botanic, zarzărele sunt cunoscute sub denumirea Prunus armeniaca var. minor, sinonim Armeniaca vulgaris var. amarelle. Sunt fructe mici, cu diametrul de aproximativ 2-3 centimetri, de formă rotundă. Coaja este subțire, ușor catifelată, iar culoarea variază de la galben la galben-verzui. Pulpa este densă și suculentă, iar sâmburele este mare în raport cu dimensiunea fructului.

Gustul zarzărelor depinde de gradul de coacere. Fructele necoapte sunt pronunțat acrișoare și pot avea o ușoară astringență, motiv pentru care sunt folosite frecvent la gemuri, dulcețuri sau compoturi. Pe măsură ce se coc, dezvoltă un gust dulce-acrișor, ceea ce le face potrivite și pentru consumul în stare proaspătă.

Ce sunt corcodușele

Corcodușele sunt fructele corcodușului (Prunus cerasifera), un pom originar din Europa de Sud și Asia de Vest, care s-a adaptat foarte bine la condițiile climatice din România. Corcodușul este răspândit atât în livezi și grădini, cât și în flora spontană, fiind apreciat pentru rezistența sa și pentru fructele care se coc la începutul verii.

Corcodușele sunt fructe mici, rotunde, cu coajă netedă și lucioasă. În funcție de soi, pot avea culoarea galbenă, roșie sau vișinie. Sunt adesea confundate cu prunele, însă există diferențe evidente. Corcodușele sunt mai mici decât prunele și au un gust mai acrișor, mai ales atunci când nu sunt complet coapte.

Beneficiile uimitoare ale acestor fructe

Din punct de vedere nutrițional, corcodușele reprezintă o sursă de vitamine, minerale și fibre alimentare. Acestea conțin vitamina C, un antioxidant care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, dar și vitamina A, importantă pentru sănătatea ochilor. De asemenea, furnizează vitamine din complexul B, implicate în producerea energiei și în funcționarea sistemului nervos.

În ceea ce privește mineralele, corcodușele conțin potasiu, care contribuie la funcționarea normală a inimii și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale, precum și fier, necesar pentru formarea globulelor roșii.

Un alt avantaj al corcodușelor este conținutul de fibre alimentare. Fibrele susțin sănătatea sistemului digestiv, favorizează tranzitul intestinal și contribuie la instalarea senzației de sațietate, ceea ce poate fi util în cadrul unei alimentații echilibrate și al controlului greutății.

Zarzărele conțin vitamine, minerale, fibre și compuși antioxidanți care pot contribui la menținerea stării generale de sănătate atunci când sunt consumate în cadrul unei alimentații echilibrate.

Zarzărele sunt o sursă de vitamina C, un antioxidant care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Aceste fructe conțin beta-caroten, precursor al vitaminei A. Vitamina A este importantă pentru menținerea vederii normale și pentru sănătatea pielii și a mucoaselor.

Datorită conținutului de fibre alimentare, zarzărele pot susține tranzitul intestinal și pot contribui la prevenirea constipației. Fibrele oferă și o senzație de sațietate mai îndelungată.