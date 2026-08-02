Un avion cu turiști europeni s-a prăbușit în Peru. Șapte cetățeni italieni, doi spanioli și doi germani au murit

Administrația municipală din Nazca a transmis că avionul a decolat din orașul vecin Ica și era operat de compania peruană Aerodiana.

Pe site-ul său web, compania aeriană a precizat că oferă de 14 ani zboruri panoramice deasupra liniilor de la Nazca, folosind avioane de tip Cessna Grand Caravan.

Liniile de la Nazca reprezintă un ansamblu de geoglife de mari dimensiuni, gravate în deșertul din jurul orașului Nazca cu sute de ani în urmă de către populațiile indigene din Peru.

Liniile formează imagini de animale care pot fi admirate pe deplin doar din avioane sau din turnuri de observare.