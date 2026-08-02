Un avion cu turiști europeni s-a prăbușit în Peru. Șapte cetățeni italieni, doi spanioli și doi germani au murit

Administrația municipală din Nazca a transmis că avionul a decolat din orașul vecin Ica și era operat de compania peruană Aerodiana.
Pe site-ul său web, compania aeriană a precizat că oferă de 14 ani zboruri panoramice deasupra liniilor de la Nazca, folosind avioane de tip Cessna Grand Caravan.
Liniile de la Nazca reprezintă un ansamblu de geoglife de mari dimensiuni, gravate în deșertul din jurul orașului Nazca cu sute de ani în urmă de către populațiile indigene din Peru.
Liniile formează imagini de animale care pot fi admirate pe deplin doar din avioane sau din turnuri de observare.
Printre victime se aflau șapte cetățeni italieni cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani, doi spanioli de 52 de ani și doi germani de 77 și 78 de ani, a precizat Ministerul Transporturilor din Peru.
Celelalte două victime sunt pilotul Américo Salazar și copilotul Irenka Guanilo del Carpio, se precizează într-un comunicat oficial.
Președinta Keiko Fujimori și-a exprimat regretul față de accident și a declarat că se are în vedere o „suspendare temporară” a activității aeroportului, deși decizia va fi luată după ce va primi rapoartele de la ministerele competente.
Autoritățile peruviene au precizat că accidentul face obiectul unei anchete. Compania aviatică Aerodiana nu a putut fi contactată imediat pentru a oferi un comentariu.
Sursa:
Associated Press
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