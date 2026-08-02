Cele mai bune parcuri acvatice de lângă București pentru o zi perfectă în familie. Unde se află și cât costă

În apropierea Bucureștiului există mai multe parcuri acvatice cu piscine, tobogane, zone pentru copii și spații de relaxare, potrivite atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Unele sunt la doar câteva minute de Capitală, iar altele pot fi o destinație pentru o excursie de o zi. Iată unde le găsești, ce facilități oferă și cât costă intrarea.
Cele mai mari aqua park-uri de lângă București
Dacă vrei să petreci o zi relaxantă alături de familie și să ai parte de facilități pentru copii și adulți, un aqua park este varianta ideală pentru caniculă. În plus, în apropiere de București există mai multe parcuri acvatice care pot fi o alternativă ieftină și accesibilă la mersul la mare. Unele sunt potrivite pentru familii cu copii, iar altele oferă și facilități pentru cei care caută relaxare sau sporturi acvatice.
Divertiland
Se află în Chiajna, la aproximativ 13 kilometri de centrul Capitalei și este unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din România. Complexul ocupă o suprafață de zeci de mii de metri pătrați și are o mulțime de atracții dedicate atât copiilor, cât și adulților.
Aici găsești 22 de tobogane cu apă, o piscină cu valuri de aproximativ 1.200 de metri pătrați, zone speciale pentru copii, restaurante, spații comerciale și sute de șezlonguri. Piscina cu valuri este una dintre principalele atracții.
Programul este de luni până vineri între orele 10:00 și 18:00, iar în weekend între 10:00 și 20:00. Toboganele funcționează după un program separat, între orele 11:00 și 17:00 în timpul săptămânii și până la ora 18:00 în weekend.
Water Park Otopeni
La doar câteva minute de Aeroportul Henri Coandă se află Water Park Otopeni, unul dintre cele mai populare parcuri acvatice din apropierea Bucureștiului. Complexul oferă peste 27 de atracții acvatice, inclusiv cinci piscine, opt tobogane, un râu artificial (Lazy River), zone de joacă pentru copii, spații de relaxare și terenuri de sport. Vizitatorii pot alege între atracții pline de adrenalină și zone dedicate relaxării, iar în incintă există și restaurante, terase și magazine. Programul este de luni până vineri între orele 10:00 și 19:00, iar sâmbătă și duminică între 10:00 și 20:00.
Therme București
Therme București se află în Balotești și este cel mai mare centru de wellness și relaxare din România și unul dintre cele mai mari din Europa. Complexul este împărțit în trei zone: Galaxy, destinată familiilor și copiilor, The Palm, dedicată relaxării persoanelor de peste 14 ani, și Elysium, zona de wellness cu saune tematice și piscine speciale.
În zona Galaxy se află mai multe tobogane, piscine interioare și exterioare, un bazin cu valuri și spații de joacă pentru copii. The Palm oferă piscine cu apă termală, jacuzzi și zone de relaxare, iar Elysium include saune, piscine minerale și spații dedicate tratamentelor de wellness.
Therme este deschis pe tot parcursul anului, iar vara, piscina exterioară este principală atracție.
Prețul pentru One Day Holiday
Zona Galaxy
Luni-Joi:
- Adulți: 141 loi
- Copii (3-14 ani): 125 lei
- Copii sub 3 ani: gratuit
- Seniori: 126 lei
- Studenți/Elevi (<14 ani): 126 lei
Vineri-Duminică (+sărbători legale+vacanțe școlare):
- Adulți: 151 lei
- Copii (3-14 ani): 135 lei
- Copii sub 3 ani: gratuit
- Seniori: 136 lei
- Studenți/Elevi (<14 ani): 136 loi
Zona The Palm
Luni-Joi:
- Adulți: 172 lei
- Seniori: 155 lei
- Studenți/Elevi (<14 ani): 155 lei
Vineri-Duminică (+sărbători legale+vacanțe școlare):
- Adulți: 187 lei
- Seniori: 165 lei
- Studenți/Elevi (<14 ani): 165 lei
Zona Elysium
Luni-Joi:
Vineri-Duminică (+sărbători legale+vacanțe școlare):