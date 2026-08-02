Cele mai bune parcuri acvatice de lângă București pentru o zi perfectă în familie. Unde se află și cât costă

În apropierea Bucureștiului există mai multe parcuri acvatice cu piscine, tobogane, zone pentru copii și spații de relaxare, potrivite atât pentru cei mici, cât și pentru adulți. Unele sunt la doar câteva minute de Capitală, iar altele pot fi o destinație pentru o excursie de o zi. Iată unde le găsești, ce facilități oferă și cât costă intrarea.

Cele mai mari aqua park-uri de lângă București

Dacă vrei să petreci o zi relaxantă alături de familie și să ai parte de facilități pentru copii și adulți, un aqua park este varianta ideală pentru caniculă. În plus, în apropiere de București există mai multe parcuri acvatice care pot fi o alternativă ieftină și accesibilă la mersul la mare. Unele sunt potrivite pentru familii cu copii, iar altele oferă și facilități pentru cei care caută relaxare sau sporturi acvatice.

Divertiland

Se află în Chiajna, la aproximativ 13 kilometri de centrul Capitalei și este unul dintre cele mai mari parcuri acvatice din România. Complexul ocupă o suprafață de zeci de mii de metri pătrați și are o mulțime de atracții dedicate atât copiilor, cât și adulților.

Aici găsești 22 de tobogane cu apă, o piscină cu valuri de aproximativ 1.200 de metri pătrați, zone speciale pentru copii, restaurante, spații comerciale și sute de șezlonguri. Piscina cu valuri este una dintre principalele atracții.

Programul este de luni până vineri între orele 10:00 și 18:00, iar în weekend între 10:00 și 20:00. Toboganele funcționează după un program separat, între orele 11:00 și 17:00 în timpul săptămânii și până la ora 18:00 în weekend.