Cum se face caramelul perfect acasă. Ghidul pas cu pas care îți garantează că nu se va mai cristaliza niciodată

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caramel
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Caramelul preparat în casă poate părea intimidant. Cu toate acestea, merită să îl prepari. Caramelul făcut în casă are o aromă mult mai bogată și mai complexă, în care se îmbină note de amar, dulce, unt și vanilie. 

autor
Anca Lupescu

Rezultatul este un gust intens și echilibrat, greu de comparat cu cel al caramelului din comerț. În ciuda reputației sale, caramelul este surprinzător de simplu de făcut. Dacă urmezi câțiva pași de bază, îl poți prepara cu succes chiar dacă ești începător. Iată cum se face caramelul perfect acasă.

Cum se face caramelul acasă

Caramelul se obține prin încălzirea zahărului până în punctul în care acesta se topește, iar moleculele de zaharoză încep să se descompună și să formeze noi compuși aromatici. Dacă zahărul alb are doar un gust dulce, caramelizarea îl transformă într-un produs cu o aromă bogată și complexă.

Caramelul se prepară prin încălzirea zahărului, fie singur, fie împreună cu un lichid, într-o cratiță cu fund gros. Pe măsură ce zahărul se topește, devine lichid și transparent. Apoi este lăsat să fiarbă, fără a fi amestecat, până când începe să își schimbe culoarea. Cu cât rămâne mai mult pe foc, cu atât dezvoltă arome mai intense.

Este important să găsești momentul potrivit. Dacă oprești procesul prea devreme, caramelul va avea o aromă slabă. Dacă îl lași prea mult pe foc, va deveni prea închis la culoare și va căpăta un gust amar și de ars.

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De aceea, este bine să urmărești atent culoarea zahărului în timpul preparării, deoarece aceasta se poate modifica foarte repede. Dacă este posibil, folosește o cratiță deschisă la culoare, care îți permite să observi mai ușor nuanța caramelului.

În cele mai multe rețete se adaugă și un produs lactat, de obicei unt și/sau smântână pentru frișcă lichidă. Acestea pot fi incorporate fie la începutul, fie la finalul preparării. Untul și smântâna fac caramelul mai cremos, mai gros, mai deschis la culoare și îi oferă un gust mai bogat și o textură mai catifelată.

După ce caramelul a ajuns la culoarea și consistența dorite, procesul de gătire trebuie oprit imediat. Cel mai simplu este să așezi cratița într-un vas cu apă și gheață, pentru ca zahărul să nu continue să se gătească și să se ardă.

O altă variantă este să iei caramelul de pe foc atunci când este cu una sau două nuanțe mai deschis decât culoarea finală pe care o dorești, deoarece acesta va continua să se gătească pentru scurt timp și după ce a fost îndepărtat de pe sursa de căldură.

De ce ingrediente ai nevoie

Pentru a prepara caramel simplu ai nevoie de doar patru ingrediente. Iată câteva lucruri pe care este bine să le știi înainte de a începe:

Zahăr tos

Zahărul alb oferă cea mai bună consistență pentru această rețetă. Zahărul brun conține mai multă umiditate, ceea ce poate face caramelul mai gros și mai închis la culoare. Acesta este mai potrivit pentru preparate precum sosul butterscotch sau bucățelele de toffee făcute în casă.

Unt nesărat

Untul nesărat îți permite să controlezi mai bine cantitatea de sare din caramel. Untul sărat poate avea un conținut diferit de sare, în funcție de producător. Dacă vrei un caramel sărat, este mai bine să adaugi un praf de sare la final. Dacă preferi un sos mai dulce, poți renunța complet la sare.

Smântână pentru frișcă lichidă

Smântâna pentru frișcă lichidă oferă caramelului o textură fină, cremoasă și ușor de turnat. Conținutul ridicat de grăsime echilibrează dulceața zahărului și a untului, rezultând un sos lucios și catifelat.

Sare

Un praf de sare reduce senzația de dulce excesiv și pune în valoare aroma bogată de unt și caramel. În același timp, evidențiază notele obținute în timpul caramelizării zahărului, oferind sosului un gust mai complex.

De ce se cristalizează sau se arde caramelul

Una dintre cele mai frecvente probleme care pot apărea atunci când prepari caramel este cristalizarea zahărului. În loc să obții un caramel fin și catifelat, acesta poate deveni granulat. Din fericire, există câteva metode simple prin care poți preveni acest lucru.

Unge pereții cratiței cu apă

După ce zahărul începe să fiarbă, amestecarea poate împinge cristalele de zahăr pe pereții vasului. Deoarece marginile cratiței sunt mai reci decât baza, zahărul se poate recristaliza. Dacă aceste cristale cad înapoi în caramelul lichid, pot declanșa cristalizarea întregii compoziții.

Pentru a evita acest lucru, umezește o pensulă de patiserie și șterge periodic pereții cratiței cu apă, astfel încât cristalele de zahăr să se dizolve.

Acoperă cratița cu un capac

O altă metodă este să acoperi din când în când cratița cu un capac. Aburul format în interior se va condensa pe capac și va curge pe pereții vasului, dizolvând eventualele cristale de zahăr. După ce acestea s-au topit, poți îndepărta capacul și continua prepararea.

Rotește cratița, nu amesteca

La început, poți amesteca ușor pentru ca zahărul să se dizolve uniform. Însă, după ce acesta s-a topit complet, este recomandat să nu mai folosești lingura.

În schimb, mișcă ușor cratița prin rotații, astfel încât caramelul să se gătească uniform. Agitarea excesivă poate favoriza recristalizarea zahărului.

Adaugă un ingredient acid

Un ingredient acid poate împiedica formarea cristalelor de zahăr. Acesta descompune o parte din moleculele de zaharoză în glucoză și fructoză, reducând riscul de recristalizare.

În multe rețete se folosește cremă de tartru tocmai pentru a preveni acest fenomen.

Ai grijă când adaugi untul și smântâna

În momentul în care adaugi untul sau smântâna lichidă peste zahărul încins, caramelul poate începe să fiarbă foarte puternic și să se umfle rapid.

Din acest motiv, este recomandat să folosești o cratiță suficient de încăpătoare, pentru a evita revărsarea caramelului fierbinte peste marginile vasului.

Cum cureți rapid cratița în care ai făcut caramel

După ce ai terminat de preparat caramelul, umple cratița cu apă suficientă cât să acopere toate urmele de zahăr rămase pe fund și pe pereți. Dacă ai folosit linguri, termometre de bucătărie sau alte ustensile, pune-le și pe acestea în cratiță.

Așază apoi vasul înapoi pe aragaz și lasă apa să fiarbă ușor în timp ce termini de pregătit desertul.

Apa fierbinte va dizolva treptat zahărul lipit de pereții cratiței, fără să fie nevoie să freci sau să depui efort. În plus, apa diluează zahărul, astfel încât, chiar dacă oprești focul și lași spălarea vasului pentru mai târziu, zahărul nu se va recristaliza pe suprafața acestuia.

Metoda funcționează chiar și în cazul resturilor de caramel sau sirop de zahăr care s-au ars și s-au lipit puternic de cratiță.

Dacă vrei să cureți zahărul de pe un vas care nu poate fi pus pe aragaz, cum ar fi o tavă în care ai copt rulouri cu caramel sau alte prăjituri lipicioase, umple recipientul cu apă foarte fierbinte și lasă-l la înmuiat în chiuvetă timp de aproximativ 30 de minute.

De cele mai multe ori, apa fierbinte și puțină răbdare sunt suficiente pentru a dizolva aproape tot zahărul, iar curățarea vasului va deveni mult mai ușoară.

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Etichete: caramel, retete, desert,

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