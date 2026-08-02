A fost o noapte plină de distracție și emoție - unii fani chiar au plâns, când și-au văzut artiștii preferați pe scenă. Pentru mulți participanți, evenimentul nu e doar o serie de concerte, ci o întâlnire a comunității K-pop. Lee Taemin, în vârstă de 33 de ani, a fost cel mai așteptat artist al serii. E considerat unul dintre cei mai influenți cântăreți de K-pop și a urcat pentru prima dată pe o scenă din România, spre entuziasmul miilor de fani.

Tânără: ”Minunat! Am plâns, nu am mai putut de emoții!”

Corespondent ȘtirileProTV: ”În cultura K-pop, fiecare artist și grup are un lightstick – un accesoriu luminos personalizat. Iar la acest festival, fanii au venit cu lightstick-urile artiștilor pe care îi susțin. De exemplu eu îl am pe mână a lui Taemin , unul dintre artiștii care a urcat pe scenă în această seară, aici mai sunt ale unor formații cunoscute precu TXT, Black Pink și Straykids. "

Iar când sute de lightstick-uri au fost aprinse simultan, alături de blițurile telefoanelor, publicul a creat un impresionant spectacol de lumini. Înaintea lui Taemin, scena a fost cucerită de membrele trupei EVERGLOW.

Fată: ”Mă simt extraordinar de bine, nu mi vine să cred că exista un concert de kpop în România”. Și apariția acestor artiste a fost o premieră pentru țara noastră.

Reporter: Bine ați venit în România! Ce locuri ați vizitat în România?

EVERGLOW: ”Nu am vizitat încă, dar aș vrea să merg la muzeul lui Dracula, să învăț despre despre istoria lui și a României”. Sud-coreenii stabiliți în România sunt surprinși de comunitatea mare de fani de aici.

Coreeni: ”Locuiesc în România de aproape 4 ani. De abia aștept s-o văd pe Somi! Este o nebunie să avem aici un concert ca acesta!” După concerte, atmosferă a fost întreținută de DJ-i.

DJ BUD: Este primul festival la care pun muzică, și sunt foarte mulți oameni, deci am emoții!

SELLY, organizatorul festivalului: ”Au venit oameni din Austria, din Grecia, am văzut chiar şi coreeni, care au venit aici, în România. Este unul dintre cele mai mari evenimente din Europa de Kpop. Aşteptăm în total 65 de mii de persoane”. Distracția a continuat până în zorii zilei.