Acestea erau singurele specii pe care dr. Matthew Niemiller se aștepta să le găsească atunci când a început să studieze sistemul de peșteri anul trecut.

În schimb, el a descoperit un pește cu un aspect neobișnuit, necunoscut până acum științei. Niemiller spune că această specie ar putea fi una dintre cele mai rare din lume.

Noua specie este lipsită de ochi și are o cocoașă pronunțată, înotătoare cu raze spinoase și un bot diferit de cel al altor pești de peșteră. În plus, este complet lipsită de pigment, iar prin pielea sa translucidă poate fi observat creierul.

Această transparență nu este însă neobișnuită, a explicat dr. Jonathan Armbruster, curator al colecției de pești de la Muzeul de Istorie Naturală al Universității Auburn din Alabama și coautor al unui studiu recent privind descoperirea.

„Întâlnim de obicei această caracteristică la peștii de dimensiuni mici, care trăiesc în ape deschise”, a spus Armbruster. „Ei au adesea corpul transparent pentru a se camufla în apele limpezi.”

Creatura pare desprinsă dintr-un film science-fiction și, în mod sugestiv, a primit numele Demogorgonichthys arcanus, sau peștele-demon de peșteră, inspirat de monstrul Demogorgon din serialul Netflix „Stranger Things”.

La început, Niemiller, autorul principal al studiului, nu era sigur dacă peștele aparținea unei specii deja cunoscute – peștele de peșteră sudic.

„De-a lungul anilor am văzut cât de variabili pot fi peștii de peșteră și am fost păcălit înainte de exemplare care păreau diferite, dar care erau aproape identice din punct de vedere genetic”, a spus Niemiller, profesor asociat de științe biologice la Universitatea din Alabama, Huntsville. „Însă acesta continua să prezinte diferențe care nu puteau fi ignorate.”

Niemiller a trimis fotografii ale peștelui lui Armbruster și dr. Pamela Hart, profesor asociat de biologie la Universitatea din Alabama și coautoare a studiului.

Comparând exemplarele cu peștele de peșteră sudic, Armbruster a început să observe diferențele. Echipa de cercetare a efectuat tomografii computerizate (CT), teste genetice și alte analize, descoperind că aceste creaturi cu aspect neobișnuit au o structură osoasă diferită de cea a celorlalte animale identificate anterior în peșteră.