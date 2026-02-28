S-a lăsat și ceața în unele zone. În rest găsim vreme frumoasă și cer mai mult senin.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan avem o dimineața cam mohorâtă, dar norii se risipesc după prânz. Temperaturile cresc față de ieri. Chiar și așa, în zona litoralului se vor înregistra cele mai scăzute valori din țară, în jur de 5 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, ziua a început cu înnorări și condiții de ceață, dar atmosfera devine plăcută mai târziu. Se arată soarele și se face mai cald decât în mod obișnuit. Maximele ajung pe la 10 grade în Brăila și în Focșani.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este ceață densă acum dimineața. Au fost emise și avertizări de vizibilitate redusă, valabile până la ora 11. Cerul se degajează după orele amiezii, iar temperaturile urcă până la 9...10 grade. Ieri au fost cel mult 3 grade în această regiune.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme foarte frumoasă. Atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul adie plăcut și se face mult mai cald decât ar fi normal. Maximele ajung pe la 14 grade în zona Maramureșului.

Și în ținuturile vestice o să fie foarte bine. Cerul se păstrează curat aproape peste tot. Nici vântul nu prea se simte, iar temperaturile continuă să crească. În Banat se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de 15, poate 16 grade.

În Transilvania este foarte frig acum în zona depresionară. Sunt -9 grade la Miercurea Ciuc. Vremea se încălzește însă pe parcursul zilei. Temperaturile depășesc valorile normale pentru final de februarie. Ajung pe la 11 grade în vestul acestei provincii.

În Oltenia avem o dimineață cam neplăcută, cu ceață și multă umezeală. Pănâ la ora 9 este în vigoare un cod galben de ceață densă în județete Olt și Vâlcea. Amiază aduce însă vreme bună, soare și temperaturi în creștere. Pe aici vor fi în jur de 11...12 grade.

Se mai încălzește puțin și în sudul României. Temperaturile urcă pănă la 10 grade, dar la începutul zilei este cam înnorat. A apărut ceață în unele zone, iar în județul Argeș avem o avertizare, valabilă până la ora 9.

Vremea în București azi

În București avem o dimineață mohorâtă și rece, dar cerul se degajează mai târziu. Maxima ajunge pe la 7 grade, o valoare potrivită pentru data din calendar. La noapte se înseninează complet și temperaturile coboră din nou sub pragul înghețului. Vor fi -2 grade în centru și -7 grade la periferie.

Și la munte este frig la începutul zilei, în special la altitudini mari. Cerul rămâne senin aproape peste tot, iar temperaturile cresc față de ieri. Vremea devine caldă pentru această perioadă și asta va duce la topirea stratului de zăpadă. În zonele înalte din masivele sudice este risc mare de avalanșă.