Narcisismul explicat. Ce înseamnă din punct de vedere psihologic și cum îl recunoști

În realitate, din punct de vedere psihologic, lucrurile sunt mai complexe. Există trăsături narcisice care pot fi normale și există forme care pot afecta profund relațiile și echilibrul emoțional. Iată ce este, de fapt, narcisismul și cum îl putem recunoaște.

Ce este narcisismul și cum se definește în psihologie

Narcisismul este un concept psihologic care descrie modul în care o persoană se raportează la propria imagine, la ceilalți și la lume. În limbajul de zi cu zi, termenul este folosit pentru a desemna o preocupare excesivă pentru sine și o dorință constantă de admirație. În psihologie, însă, narcisismul este analizat mai nuanțat și poate varia de la o trăsătură de personalitate relativ comună până la o tulburare clinică.

Din punct de vedere psihologic, trăsăturile narcisismului sunt următoarele:

· sentiment exagerat al propriei importanțe

· nevoie intensă de validare și admirație

· tendința de a supraestima realizările personale

· dificultăți în manifestarea empatiei.

Persoanele cu trăsături narcisiste pot considera că merită tratament special sau privilegii și pot avea reacții puternice atunci când imaginea lor este pusă la îndoială. Termenul provine din mitologia greacă, din figura lui Narcis, tânărul care se îndrăgostește de propria reflecție și devine incapabil să se conecteze autentic cu ceilalți.

Narcisismul ca trăsătură vs. tulburare

Este importantă diferența dintre narcisismul normal și Tulburarea de Personalitate Narcisică. Toți oamenii pot avea ocazional comportamente narcisiste: dorința de apreciere, mândria față de realizări sau nevoia de recunoaștere. Aceste manifestări sunt parte a funcționării normale a personalității.

Tulburarea de Personalitate Narcisică apare atunci când aceste trăsături devin:

· rigide

· persistente

· dominante în majoritatea contextelor

· perturbatoare pentru relații și funcționarea socială

În astfel de cazuri, vorbim despre o structură de personalitate care afectează semnificativ viața individului și a celor din jur, conform Mayoclinic.org.

Persoanele cu această tulburare pot prezenta:

· sentiment exagerat de importanță personală

· fantezii persistente despre succes, putere sau superioritate

· convingerea că sunt „speciale” și diferite de ceilalți

· nevoie constantă de admirație

· așteptări nerealiste de tratament preferențial

· tendința de a exploata relațiile pentru beneficii personale

· dificultăți în a recunoaște sau valida emoțiile altora

· reacții intense la critici (furie, defensivitate, dispreț)

Aceste tipare se conturează de obicei în tinerețe și se mențin pe termen lung. Narcisismul excesiv poate afecta profund relațiile personale și profesionale. Pot apărea conflicte frecvente, instabilitate relațională și dificultăți de adaptare. În spatele comportamentului grandios pot exista vulnerabilitate emoțională și sensibilitate crescută la respingere.

Intervenția principală este psihoterapia. Procesul terapeutic poate contribui la:

· dezvoltarea empatiei

· reglarea reacțiilor la critică

· înțelegerea vulnerabilităților interne

· îmbunătățirea calității relațiilor.

Schimbarea este posibilă, însă presupune motivație, consecvență și disponibilitate pentru auto-explorare.

Semnele narcisismului în comportamentul cotidian

În comportamentul de zi cu zi, narcisismul nu apare întotdeauna într-o formă evidentă sau dramatică. De multe ori se manifestă prin atitudini și reacții care, luate separat, pot părea obișnuite. Devine însă problematic atunci când aceste tipare sunt constante, rigide și afectează relațiile cu ceilalți. În psihologie, astfel de manifestări sunt observate atât la persoane cu trăsături narcisiste, cât și, într-o formă mai accentuată, la cele care îndeplinesc criteriile pentru tulburarea de personalitate narcisică.

Un prim semn este preocuparea excesivă pentru propria imagine. Persoana vorbește frecvent despre realizările sale și tinde să își exagereze meritele. În conversații, atenția se mută adesea către ea, iar contribuțiile celorlalți sunt trecute rapid în plan secund. Nevoia de a fi remarcat și apreciat nu este ocazională, ci constantă.

La fel de prezentă este dorința de validare: complimentele și confirmările devin aproape necesare pentru menținerea stimei de sine. Dacă nu primește atenția dorită, persoana poate deveni iritată sau distantă. În spatele unei imagini sigure se poate ascunde o sensibilitate mare la respingere.

Empatia este adesea limitată: problemele sau emoțiile celorlalți nu sunt ignorate complet, dar sunt tratate superficial sau comparate cu propriile experiențe, care ajung să pară mai importante. Conversațiile se pot transforma într-o competiție subtilă pentru atenție și recunoaștere.

Critica este dificil de tolerat: chiar și o observație formulată calm poate fi percepută ca atac. Reacțiile pot varia de la defensivitate și justificări elaborate până la furie sau dispreț. Aceste reacții creează tensiuni și fac dialogul autentic dificil.

Se observă și un sentiment accentuat de îndreptățire: persoana poate considera că merită tratament special și că așteptările ei sunt firești, în timp ce ale altora sunt exagerate. Când lucrurile nu se desfășoară conform dorințelor sale, frustrarea este puternică și vizibilă.

În relații, acest tipar poate duce la dezechilibru. Ceilalți pot simți că oferă mai mult decât primesc sau că sunt apreciați doar atunci când contribuie la imaginea sau confortul narcisistului. Conexiunea autentică este înlocuită de o dinamică centrată pe validare și control.