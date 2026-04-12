În credința populară, modul în care mănânci, te porți și petreci în aceste zile poate influența norocul și sănătatea pentru tot anul.

Ce este bine să mănânci de Paște

După o perioadă lungă de post, bătrânii recomandau moderație în ziua de Paște. Se spunea că cei care au ținut postul trebuie să evite excesele alimentare. Ouăle nu se consumau în cantități mari sau chiar deloc la început. Se recomanda o supă ușoară, limpede, de obicei din carne de pasăre, iar restul preparatelor se mâncau cu măsură

Existau chiar credințe potrivit cărora excesul, mai ales de ouă, putea aduce probleme grave de sănătate.

În ceea ce privește carnea, tradițiile diferă în funcție de regiune. În Moldova se consumă miel, în Bucovina, mai ales în trecut, se prefera carnea de porc, iar în alte zone a apărut influența occidentală, cu friptura de vițel, considerată mai ușor de păstrat.

Un alt obicei spune că nu este bine să fie sacrificat cocoșul de Paște, fiind considerat nepotrivit pentru această sărbătoare.

Obiceiuri de Paște pentru noroc și belșug

În credința populară, Paștele este un moment sacru în care binele și energia pozitivă se răspândesc în gospodărie. Se spune chiar că spiritul sărbătorii „trece peste masă și bucate”, aducând binecuvântare casei, conform crestinortodox.ro.

Un obicei important este vizitarea rudelor mai în vârstă. finii merg la nași, copiii la părinți sau frați, duc pască și ouă roșii și primesc la schimb alte daruri similare.

Acest schimb simbolic întărește legăturile de familie și este un semn de respect. Din acest motiv, gospodinele se străduiau ca pasca lor să fie cât mai frumoasă.

În același timp, în cele trei zile de Paște, masa rămâne întinsă, iar orice oaspete este primit și invitat să mănânce, semn al ospitalității tradiționale.

În anumite sate, oamenii mergeau chiar în ziua de Paște cu pască la preot, apoi la nași și rude. Tradiția continua și în zilele următoare, până la Înălțare, când se organizau mese și întâlniri între familii, fiecare aducând pască și ouă.

Ce nu se face în ziua de Paște

Tradiția spune clar că în prima zi de Paște nu se merge în vizite din casă în casă, deoarece acest gest era asociat cu cerșitul. Fiecare familie rămâne acasă, se odihnește și se bucură de masă.

După slujbă cei vârstnici se odihnesc, iar tinerii petrec timpul în jurul bisericii. Clopotele se trag întreaga zi, fiind un simbol al bucuriei și, în unele credințe, al fertilității pământului