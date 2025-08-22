Ce este Zona zero, un nou concept ce ține de mișcare. Probabil și tu îl practici, fără să știi

Sănătatea și starea de bine pot fi îmbunătățite și printr-un nivel de activitate aflat cu puțin deasupra inactivității totale sau sedentarismului, arată o cercetare recentă.

Această abordare, cunoscută sub numele de „zona zero”, câștigă tot mai multă atenție.

Conceptul face parte din metoda de antrenament pe zone, care clasifică efortul în funcție de ritmul cardiac maxim atins. ”Zona zero” se referă la activități extrem de ușoare, în care ritmul cardiac nu depășește 50% din valoarea maximă.

În această categorie intră mersul lent, treburile casnice ușoare sau lucrul la un birou în picioare. De fapt, vorbim despre acțiuni care nu par a fi exerciții în sine, dar care pot avea efecte importante asupra sănătății, scrie The Guardian.

”Este o modalitate accesibilă de a introduce mai multă mișcare zilnică, fără antrenamente formale sau echipamente speciale. Poate fi suficient să parchezi mai departe de magazin, să mergi în timpul unui apel de serviciu sau să te ridici regulat de la birou pentru întinderi”, explică Brian Passenti, fondatorul Altitude Endurance Coaching.

