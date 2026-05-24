Ce alimente sunt considerate „mai periculoase” decât fumatul. Avertismentul unui medic

De la mezeluri și snacksuri până la băuturi carbogazoase sau mese gata preparate, multe dintre produsele consumate zilnic conțin ingrediente asociate cu inflamația, obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Iată care sunt alimentele considerate de medici „mai periculoase” decât fumatul.

Ce alimente sunt considerate „mai periculoase” decât fumatul

Deși mulți oameni asociază cele mai mari riscuri pentru sănătate cu fumatul, tot mai multe studii atrag atenția asupra unui alt pericol prezent zilnic în alimentație: produsele ultraprocesate. Mai exact, este vorba despre alimentele fabricate industrial, pline de ingrediente modificate, aditivi și substanțe care nu se găsesc într-o bucătărie obișnuită.

Chris van Tulleken, un medic cunoscut pentru cercetările sale despre alimentația modernă, spune că dietele bazate în mare parte pe astfel de produse au ajuns să fie asociate cu un risc foarte mare pentru sănătate și chiar cu decese premature. El explică faptul că problema nu ține doar de zahăr, sare sau grăsimi, ci de modul în care aceste alimente sunt create industrial și consumate constant. În multe cazuri, mesele gata preparate, gustările ambalate, cerealele foarte procesate sau produsele tip fast-food devin baza alimentației zilnice pentru milioane de oameni, mai ales pentru că sunt ieftine și rapide, conform Uniladtech.com.

Ce ingrediente periculoase se găsesc frecvent în produsele ultraprocesate

Produsele ultraprocesate conțin adesea ingrediente care au rolul de a prelungi termenul de valabilitate, de a intensifica gustul sau de a face alimentul mai atractiv. Printre cele mai întâlnite se numără conservanții, coloranții artificiali, aromele sintetice, îndulcitorii, emulgatorii și cantitățile foarte mari de zahăr, sare sau grăsimi rafinate.

Multe dintre aceste produse sunt create pentru a avea un gust intens și pentru a stimula consumul repetat. De aceea, uneori este greu să te oprești după o singură porție. În plus, ingredientele sunt adesea combinate într-un mod care modifică felul în care organismul reacționează la mâncare.

Specialiștii spun că problema apare atunci când aceste produse devin o parte constantă a dietei și înlocuiesc alimentele simple și naturale. Aceste ingrediente se găsesc în alimente pe care milioane de oameni le consumă aproape zilnic. Printre cele mai comune exemple sunt băuturile carbogazoase, chipsurile, mezelurile, crenvurștii, supele instant, cerealele foarte dulci pentru micul dejun, dulciurile ambalate, înghețata industrială, pizza congelată, nuggets-urile, burgerii de tip fast-food și mesele gata preparate pentru microunde.

Chiar și unele produse promovate drept „fitness” sau „healthy” pot face parte din categoria ultraprocesatelor. Aici intră anumite batoane proteice, iaurturile cu multe arome și unele tipuri de pâine ambalată. Specialiștii spun că nu este nevoie să elimini complet aceste alimente, dar recomandă să fie consumate mai rar și cu mai multă atenție.

Legătura dintre alimentele ultraprocesate și bolile grave

Cercetările din ultimii ani au arătat că există o legătură între consumul mare de alimente ultraprocesate și apariția unor boli grave. Printre acestea se numără obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare și mai multe tipuri de cancer.

În interviul acordat podcastului „Jurnalul unui CEO”, Dr. Chris van Tulleken a vorbit despre studiile care au asociat aceste produse cu un risc crescut pentru cancer pancreatic, gastric și colorectal. El susține că dovezile strânse în ultimul deceniu indică faptul că alimentația ultraprocesată are efecte serioase asupra sănătății pe termen lung. Medicul atrage atenția că schimbările apărute în alimentația modernă au coincis cu o creștere a problemelor metabolice și a deceselor premature în multe țări.