Ce alimente sunt considerate „mai periculoase” decât fumatul. Avertismentul unui medic

Tot mai multe studii atrag atenția asupra alimentelor ultraprocesate și a efectelor pe care le pot avea asupra organismului atunci când sunt consumate frecvent. 

Mădălina Cristea

De la mezeluri și snacksuri până la băuturi carbogazoase sau mese gata preparate, multe dintre produsele consumate zilnic conțin ingrediente asociate cu inflamația, obezitatea, diabetul și bolile cardiovasculare. Iată care sunt alimentele considerate de medici „mai periculoase” decât fumatul.

Ce alimente sunt considerate „mai periculoase” decât fumatul

Deși mulți oameni asociază cele mai mari riscuri pentru sănătate cu fumatul, tot mai multe studii atrag atenția asupra unui alt pericol prezent zilnic în alimentație: produsele ultraprocesate. Mai exact, este vorba despre alimentele fabricate industrial, pline de ingrediente modificate, aditivi și substanțe care nu se găsesc într-o bucătărie obișnuită.

Chris van Tulleken, un medic cunoscut pentru cercetările sale despre alimentația modernă, spune că dietele bazate în mare parte pe astfel de produse au ajuns să fie asociate cu un risc foarte mare pentru sănătate și chiar cu decese premature. El explică faptul că problema nu ține doar de zahăr, sare sau grăsimi, ci de modul în care aceste alimente sunt create industrial și consumate constant. În multe cazuri, mesele gata preparate, gustările ambalate, cerealele foarte procesate sau produsele tip fast-food devin baza alimentației zilnice pentru milioane de oameni, mai ales pentru că sunt ieftine și rapide, conform Uniladtech.com.

Ce ingrediente periculoase se găsesc frecvent în produsele ultraprocesate

Produsele ultraprocesate conțin adesea ingrediente care au rolul de a prelungi termenul de valabilitate, de a intensifica gustul sau de a face alimentul mai atractiv. Printre cele mai întâlnite se numără conservanții, coloranții artificiali, aromele sintetice, îndulcitorii, emulgatorii și cantitățile foarte mari de zahăr, sare sau grăsimi rafinate.

Multe dintre aceste produse sunt create pentru a avea un gust intens și pentru a stimula consumul repetat. De aceea, uneori este greu să te oprești după o singură porție. În plus, ingredientele sunt adesea combinate într-un mod care modifică felul în care organismul reacționează la mâncare.

Specialiștii spun că problema apare atunci când aceste produse devin o parte constantă a dietei și înlocuiesc alimentele simple și naturale. Aceste ingrediente se găsesc în alimente pe care milioane de oameni le consumă aproape zilnic. Printre cele mai comune exemple sunt băuturile carbogazoase, chipsurile, mezelurile, crenvurștii, supele instant, cerealele foarte dulci pentru micul dejun, dulciurile ambalate, înghețata industrială, pizza congelată, nuggets-urile, burgerii de tip fast-food și mesele gata preparate pentru microunde.

Chiar și unele produse promovate drept „fitness” sau „healthy” pot face parte din categoria ultraprocesatelor. Aici intră anumite batoane proteice, iaurturile cu multe arome și unele tipuri de pâine ambalată. Specialiștii spun că nu este nevoie să elimini complet aceste alimente, dar recomandă să fie consumate mai rar și cu mai multă atenție.

Legătura dintre alimentele ultraprocesate și bolile grave

Cercetările din ultimii ani au arătat că există o legătură între consumul mare de alimente ultraprocesate și apariția unor boli grave. Printre acestea se numără obezitatea, diabetul, bolile cardiovasculare și mai multe tipuri de cancer.

În interviul acordat podcastului „Jurnalul unui CEO”, Dr. Chris van Tulleken a vorbit despre studiile care au asociat aceste produse cu un risc crescut pentru cancer pancreatic, gastric și colorectal. El susține că dovezile strânse în ultimul deceniu indică faptul că alimentația ultraprocesată are efecte serioase asupra sănătății pe termen lung. Medicul atrage atenția că schimbările apărute în alimentația modernă au coincis cu o creștere a problemelor metabolice și a deceselor premature în multe țări.

De ce aceste produse creează dependență alimentară

Unul dintre principalele motive pentru care alimentele ultraprocesate sunt atât de populare este faptul că sunt create special pentru a avea un gust foarte intens și atractiv. Combinațiile mari de zahăr, sare și grăsimi stimulează creierul și pot da senzația că organismul își dorește constant astfel de produse. Multe persoane observă că, după ce consumă astfel de alimente, apare rapid pofta de a mânca din nou. Tocmai de aceea, uneori este greu să te oprești la o singură porție.

Un alt motiv important este comoditatea. Aceste produse sunt disponibile aproape peste tot, se prepară rapid și nu necesită mult timp sau efort. Pentru oamenii care au un program încărcat, lucrează mult sau nu au timp să gătească, alimentele ultraprocesate devin adesea cea mai simplă variantă. În plus, oferă rapid senzația de sațietate și confort.

Medicii atrag atenția că, atunci când aceste produse sunt consumate foarte des, pot apărea probleme legate de alimentație și sănătate. În timp, organismul se poate obișnui cu gusturile foarte intense, iar alimentele simple și mai naturale pot părea mai puțin atractive. Astfel, crește riscul unui consum excesiv și devine mai greu de menținut o dietă echilibrată.

Cum influențează dieta ultraprocesată inflamația și metabolismul

Consumul frecvent de alimente ultraprocesate poate influența modul în care funcționează metabolismul și poate întreține inflamația în organism. Acest lucru este important fiindcă inflamația cronică este asociată cu apariția mai multor probleme serioase de sănătate. Produsele foarte procesate pot afecta nivelul zahărului din sânge, senzația de foame și felul în care corpul depozitează grăsimea. De multe ori, aceste alimente oferă energie rapidă, însă senzația de sațietate nu durează mult, iar pofta de a mânca reapare repede.

În timp, organismul poate începe să reacționeze mai greu la insulină, hormonul care ajută la reglarea glicemiei. Din această cauză, crește riscul de obezitate și diabet. Specialiștii spun că efectele nu se văd imediat după câteva mese sau după consumul ocazional al unor astfel de produse. Problemele apar de regulă în timp, mai ales atunci când alimentele ultraprocesate sunt consumate zilnic și în cantități mari. Tocmai de aceea, medicii recomandă echilibru și mai multă atenție la alimentația de zi cu zi, fără a transforma aceste produse într-o parte principală a dietei.

Exemple de alimente ultraprocesate consumate zilnic

Multe produse pe care oamenii le consumă zilnic intră în categoria alimentelor ultraprocesate. Printre cele mai comune se numără mezelurile, snacksurile ambalate, chipsurile, băuturile carbogazoase, dulciurile industriale, cerealele foarte procesate pentru micul dejun, supele instant și mesele gata preparate. În aceeași categorie intră și produsele de tip fast-food, semipreparatele congelate, dar și unele iaurturi sau sosuri care au liste foarte lungi de ingrediente și aditivi.

Specialiștii spun că un consum ocazional nu reprezintă neapărat o problemă majoră. Riscurile apar atunci când aceste produse încep să înlocuiască mesele simple, preparate din ingrediente naturale. Cu timpul, alimentele ultraprocesate pot deveni baza alimentației de zi cu zi, iar organismul primește tot mai puține ingrediente nutritive și tot mai mulți aditivi, zahăr, sare și grăsimi în exces.

"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru marele antrenor român
Doctor de bine
Care este singurul aliment care nu conține calorii. Medic: „E un miracol al nutriției”

Singurul aliment care nu conține calorii este apa. Și chiar consumă. Odată ce bem, intestinul se mișcă și consumă energie. Iar absorbția apei înseamnă tot consum energetic. Iată și explicațiile.
Doctor de bine
Colesterolul produs de ficat și influența alimentației. Care este rolul statinelor

Ficatul produce colesterol. Ce produce ficatul, în exces, inclusiv din motive genetice poate fi atacat cu medicamente.
Stiri Turism
Ce alimente ar trebui să eviţi la bufeturile „all inclusive” ale hotelurilor. Sfaturile unui specialist în turism

Ofertele de tip „all inclusive” ale unităților de cazare sunt cunoscute pentru varietatea mare de preparate, farfuriile pline şi vacanţele aparent fără griji. Nu este însă, întotdeauna, așa.

