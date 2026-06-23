Biopharma intenționează să înceapă producția la noua sa fabrica din Arad la sfârșitul anului 2027, cu investiții în prima fază în valoare totală de 85 de milioane de euro, a declarat președintele companiei, Kostiantyn Yefymenko, pentru Interfax-Ucraina.

”Am finalizat deja construcția clădirii și, până la 1 septembrie, vom termina conectarea întregii infrastructuri inginerești. Am comandat deja linia de umplere. Până la sfârșitul lunii iunie, vom semna contracte pentru furnizarea de echipamente pentru reactoare și a tuturor celorlalte echipamente tehnologice. Vom începe operațiunile în decembrie 2027”, a declarat Yefymenko.

Fabrica este amplasată pe un teren cu o suprafață de 34.370 mp din Parcul Industrial 1 din Oradea și va procesa anual 1,2 milioane litri de plasmă umană congelată (componenta lichidă a sângelui) pentru a obține medicamente, arată și Profit.

Inițial, fabrica va funcționa cu o linie de producție, urmând ca ulterior să extindă capacitatea la două linii. Plasma umană va fi obținută din centre proprii de donare de sânge ale companiei, fiind ulterior transportată și depozitată la o temperatură de -20°C până la introducerea ei în procesul de producție.

Ucrainenii investesc 85 de milioane de euro în fabrica de la Arad

Investiția în prima fază a instalației din Arad se ridică la 85 de milioane de euro. Proiectul românesc va consta în patru faze de diferite dimensiuni. În paralel, Biopharma construiște o fabrică și la Ujhorod (Ucraina), investiția totală în fabricile din Ujhorod (Ucraina) și Arad ridicându-se la 437 de milioane de euro.

Șeful Biopharm a subliniat că dezvoltarea companiei nu se concentrează pe un singur proiect. „Bila Tserkva este fabrica noastră emblematică. Nu ne mutăm atenția de la ea. Dezvoltăm totul simultan – Ujgorod, Arad, iar mai târziu vom construi fabrici în America Latină”, a declarat Yefymenko.

Fondată acum 129 de ani, Biopharma Plasma este cel mai mare producător de medicamente derivate din plasmă din Europa de Est. Compania operează o vastă rețea de centre moderne de donare de componente sanguine și utilizează instalații avansate de fracționare pentru a produce terapii esențiale precum albumina și imunoglobulinele.

Compania ucraineană își exportă produsele în zeci de țări, cu planuri de extindere a prezenței în Europa, Orientul Mijlociu și America Latină, continuând în același timp să își mărească capacitatea de producție.