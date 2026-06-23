Tamires Camal Taquidir, consultant independent în resurse umane, a plătit aproximativ 400 de lire sterline firmei Garfield AI pentru a trimite o notificare juridică și ulterior pentru a deschide o acțiune în instanță în vederea recuperării unei datorii neachitate de 7.000 de lire sterline.

Cofondatorul Garfield AI, Philip Young, a descris rezultatul drept un „moment de referință” pentru accesul la justiție și a subliniat că multe întreprinderi mici au fost nevoite să renunțe la recuperarea unor datorii deoarece costurile proceselor depășeau sumele pe care le-ar fi putut obține în instanță, relatează The Guardian.

Garfield AI, autorizată de Autoritatea de Reglementare a Avocaților din Marea Britanie (Solicitors Regulation Authority) în aprilie anul trecut și destinată cererilor cu valori cuprinse între 30 și 10.000 de lire sterline, a pregătit întregul dosar și a angajat ulterior un avocat pledant pentru a reprezenta clienta în instanță.

Cu ce s-a ocupat sistemul AI

Sistemul de inteligență artificială a efectuat toate activitățile juridice premergătoare procesului, inclusiv gestionarea unei cereri reconvenționale formulate de pârât, care era reprezentat de avocați.

AI-ul a redactat patru declarații de martor și a pregătit dosarul cu documentele necesare pentru procesul de trei ore desfășurat la Tribunalul Districtual Wandsworth, pe 14 mai. Instanța a decis în favoarea lui Taquidir și a obligat partea adversă să achite suma datorată.

„Mi se datorau bani pentru munca pe care o prestasem, însă procesul de recuperare părea prea stresant, costisitor și consumator de timp. Garfield mi-a oferit posibilitatea să îmi susțin pretențiile și să merg mai departe cu cazul”, a declarat Taquidir.

„Când a fost depusă cererea reconvențională, scopul era să mă intimideze, însă știam că beneficiez de sprijin accesibil, eficient din punct de vedere al costurilor și competent. Sunt încântată de rezultat”, a adăugat ea.

Dominic Li, avocatul care a reprezentat-o pe Taquidir în instanță, a afirmat că Garfield AI a prezentat cazul clientei „în mod clar și eficient”, însă a subliniat că „susținerea cauzei în sala de judecată a rămas esențială și reprezintă, în mod fundamental, o activitate umană”.

Profesia juridică din Marea Britanie a fost zguduită în ultimii ani de mai multe erori răsunătoare legate de utilizarea inteligenței artificiale. Luna trecută, firma internațională de avocatură Pinsent Masons s-a autosesizat în fața Autorității de Reglementare a Avocaților după ce a indus în eroare o instanță în două rânduri, pe baza unor rezultate generate de un sistem intern de inteligență artificială.