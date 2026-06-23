Analiștii din industrie estimează că transportatorii aerieni vor folosi mai întâi economiile rezultate din reducerea costurilor cu combustibilul pentru a-și reface profiturile afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, înainte de a reduce tarifele, transmite Reuters.

Piața americană oferă cel mai clar exemplu. Deși companiile aeriene au majorat prețurile biletelor și taxele pentru bagaje în ultimele luni, aceste creșteri nu au compensat integral explozia costurilor cu combustibilul.

Prețul combustibilului pentru avioane în Statele Unite a scăzut de la un vârf de 4,88 dolari pe galon atins la începutul lunii aprilie la aproximativ 2,85 dolari pe galon pe 17 iunie.

Dacă această scădere se va menține, factura anuală cu combustibilul a industriei aeriene americane s-ar putea reduce cu peste 40 de miliarde de dolari.

Profiturile, mai importante decât biletele mai ieftine

Totuși, datele din industrie arată că între ianuarie și mai prețurile combustibilului au crescut de peste trei ori mai repede decât tarifele aeriene.

Potrivit estimărilor Deutsche Bank, companiile aeriene americane au reușit să recupereze prin majorarea tarifelor doar aproximativ 60 de cenți pentru fiecare dolar suplimentar cheltuit pe combustibil.

Unele companii au recuperat chiar mai puțin. Alaska Air a declarat că a compensat doar aproximativ o treime din creșterea costurilor, în timp ce Delta Air Lines, United Airlines și American Airlines au recuperat între 40% și 50%.

Directorul general al United Airlines, Scott Kirby, a declarat că operatorul se apropie de recuperarea integrală a creșterii costurilor prin majorarea prețurilor și estimează că acest obiectiv ar putea fi atins până la sfârșitul anului.

În prezent, tarifele interne din Statele Unite rezervate cu o săptămână înainte de plecare sunt cu peste 34% mai mari decât în urmă cu un an.

Analiștii consideră că marea întrebare este dacă operatorii vor reuși să mențină aceste prețuri ridicate și după ieftinirea combustibilului.

În Europa, efectele ar putea fi diferite în funcție de tipul zborurilor. Tarifele pentru cursele lung-curier ar putea scădea mai ușor, deoarece companiile au transferat mai eficient costurile combustibilului către pasageri pe aceste rute. În schimb, biletele pentru zborurile scurte ar putea rămâne la niveluri ridicate dacă cererea de călătorii continuă să fie puternică.

În Asia, presiunea concurențială este mai mare, ceea ce limitează capacitatea companiilor de a menține prețurile ridicate. În schimb, operatorii din Hong Kong și unele companii din Orientul Mijlociu sunt considerați mai bine poziționați pentru a beneficia de actualul context.

De ce nu vor scădea rapid biletele de avion

Analiștii subliniază că o reducere semnificativă a tarifelor este puțin probabilă și din cauza capacității limitate a industriei. Livrările întârziate de aeronave, restricțiile de pe aeroporturi și slăbirea operatorilor low-cost reduc riscul unui război al prețurilor.

În Statele Unite, numărul locurilor disponibile pe zborurile interne este estimat să crească cu doar 0,4% în trimestrul al treilea, mult sub ritmul anticipat înainte de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

În aceste condiții, companiile aeriene au mai multă putere decât în ciclurile anterioare de scădere a petrolului pentru a menține tarifele actuale.

Pentru pasageri, concluzia este simplă: chiar dacă petrolul și combustibilul pentru avioane se ieftinesc, prețurile biletelor nu vor coborî automat. Evoluția lor va depinde în principal de cererea pentru călătorii și de capacitatea companiilor aeriene de a păstra actualele niveluri de tarifare.