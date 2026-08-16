Sunt 27 de vase pe fundul apei, iar lângă Cazinoul din Constanța este un adevărat muzeu subacvatic. Cum apa este limpede, scafandrii amatori pot vedea crabi, raci, căluți de mare și meduze.

Cei care se scufundă prima oară în Marea Neagră ies la suprafață încântați. În vârsă de 75 de ani, un bucureștean practică acest sport de mai bine de un deceniu.

În zona Cazinoului din Constanța, pe fundul apei se întinde un muzeu de istorie, accesibil de la prima ședință în adâncuri.

Cosmin Branzeanu, instructor de scufundari: În zonă sunt și ancore vechi. Sunt și câteva cioburi de amforă. E o statuie cu Poseidon, două busturi ale lui Ovidiu și un bust de scafandru.

Cei care vor să vadă epave scufundate în larg de-a lungul stațiunilor trebuie să aibă mai multă experiență.

Glicherie Caraivan, cercetător științific institutul GeoEcomar Constanța: Tot timpul se mai descoperă câte ceva. Se declară la direcția hidrografică, se declară la direcția de cultură și se inventariază.

Cât costă o ședință

Tot sub apă sunt și fragmente din zidurile vechii cetăți Callatis.

Alexandru Nicolae, arheolog: Pe latura de nord a cetății, zidul se păstrează încă și în mare și chiar este in situ. Nu este prăbușit.

O ședință durează aproximativ două ore și costă între 250 și 300 de lei.

Înaintea Zilei Marinei, Forțele Navale Române au organizat scufundări gratuite în portul Tomis dupa înscrieri făcute online.

Locotenent comandor Vasile Nedelcu: Înscrierile s-au făcut în baza unui concurs, prin mail, pe adresa Centrului de Scafandri, un set de întrebări.

50 de curajoși au mers în adâncuri alături de scafandrii Forțelor Navale.