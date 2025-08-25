Cine este șoferul care a trecut în viteză granița din Ungaria în România, cu poliția pe urmele sale

Stiri actuale
25-08-2025 | 13:24
Un român care a fost urmărit de poliție în Ungaria pentru că ar fi condus un autoturism furat, a fost prins de autoritățile noastre, pe autostrada A1 în județul Arad.

autor
Alexandra Clej

Polițiștii au aflat apoi că individul de la volan nici nu are permis auto.

Românul a fost urmărit pe o autostradă din Ungaria de către polițiștii maghiari, dar șoferul nu a putut fi oprit. A trecut în viteză prin fosta Vamă Nădlac 2.

Poliția de Frontieră a solicitat ajutorul unui echipaj de poliție rutieră pentru oprirea mașinii care figura furată din Ungaria.

În încercarea de a scăpa de polițiști românul a acroșat alte două autoturisme, și le-a avariat ușor.

Polițiștii de la Biroul Autostrăzi au reușit să îl oprească pe fugar între Arad și Timișoara, la 48 de km de la intrarea în România, pe autostrada A1.

Șoferul de 26 ani este din Constanța și nu are permis.

În urma verificării acestuia cu aparatul etilotest, rezultatele au fost negative.

Tânărul s-a ales cu dosar penal, pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere și a fost predat, ulterior, autorităților ungare- în ancheta privind furtul mașinii.

Experimente chimice pentru copii, la biserică. „Cel mai mult mi-a plăcut vulcanul”

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 25-08-2025 13:09

Este anchetă în urma accidentului de sâmbătă dimineața, din Munții Iezer, în care patru tineri și-au pierdut viața, iar un al cincilea a fost grav rănit.

