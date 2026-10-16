Schimbarea orei are loc de două ori pe an, primăvara și toamna, în România fiind aplicat sistemul prin care ceasurile se dau înainte sau înapoi cu o oră.

Când trece România la ora de iarnă în 2026

Schimbarea orei marchează trecerea de la programul specific sezonului cald la cel corespunzător perioadei de iarnă. În România, ceasurile sunt ajustate în fiecare an toamna și primăvara, pentru a face trecerea între ora standard și ora de vară. Acest sistem influențează modul în care este distribuită lumina naturală pe parcursul zilei și poate necesita o perioadă de adaptare la noul program.

La ce oră se trece la ora de iarnă în 2026

Trecerea la ora de iarnă se face în timpul nopții, în ultimul weekend din octombrie. În România, modificarea presupune mutarea acelor ceasurilor înapoi cu 60 de minute, iar intervalul orar cuprins între orele 3:00 și 4:00 se parcurge de două ori.

În cazul dispozitivelor conectate la internet, precum telefoanele mobile, calculatoarele și ceasurile inteligente, actualizarea se realizează, de regulă, automat, dacă setările permit acest lucru. În schimb, ceasurile de perete, cele de mână și anumite aparate electronice trebuie reglate manual.

Revenirea la ora standard încheie perioada în care România folosește ora de vară. Schimbarea se aplică la nivel național, conform calendarului stabilit pentru trecerea sezonieră la ora standard.

Cum se schimbă durata zilei după trecerea la ora de iarnă

Ajustarea ceasurilor are efecte vizibile asupra programului zilnic, în special în ceea ce privește lumina naturală. Diminețile vor începe cu mai multă lumină la orele obișnuite, însă apusul va avea loc mai devreme în raport cu ora afișată de ceas.

Din punct de vedere al timpului măsurat, noaptea schimbării orei este mai lungă cu 60 de minute. Acest lucru le poate permite oamenilor să doarmă mai mult, dacă își păstrează aceeași oră de culcare și de trezire. În zilele următoare, organismul se poate adapta treptat la noul program, în funcție de rutina fiecărei persoane.

De ce se schimbă ora în România

România aplică sistemul schimbării sezoniere a orei, prin care ceasurile sunt date înainte primăvara și înapoi toamna. Scopul inițial al acestei practici a fost folosirea mai eficientă a luminii naturale și reducerea consumului de energie electrică.

La nivelul Uniunii Europene, schimbarea orei este reglementată printr-un sistem comun, aplicat în statele membre. Deși renunțarea la modificarea sezonieră a ceasurilor a fost discutată în instituțiile europene, sistemul este în continuare în vigoare.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932. De-a lungul timpului, regulile de aplicare au fost modificate, iar practica a cunoscut și perioade de întrerupere. În prezent, țara noastră continuă să schimbe ora de două ori pe an, în conformitate cu calendarul european.

Ce înseamnă ora de iarnă

Ideea adaptării programului zilnic la lumina naturală are o istorie mai veche decât sistemul modern al orei de vară. În 1784, Benjamin Franklin a sugerat modificarea orelor de activitate pentru a reduce folosirea lumânărilor. Mai târziu, în 1895, neozeelandezul George Hudson a propus schimbarea ceasurilor pentru a beneficia de mai multă lumină după terminarea programului de lucru.

Prima aplicare oficială a orei de vară a avut loc în 1916, în Germania și Austro-Ungaria, în timpul Primului Război Mondial. Măsura urmărea economisirea resurselor energetice, în special a cărbunelui folosit pentru producerea energiei și iluminat.

În România, sistemul a fost introdus în 1917, dar utilizarea sa a variat în deceniile următoare. În prezent, schimbarea sezonieră a orei continuă să fie analizată inclusiv din perspectiva efectelor asupra somnului, sănătății și activităților cotidiene.

Ora de iarnă este denumirea folosită în mod obișnuit pentru ora standard, aplicată în perioada în care nu este în vigoare ora de vară. Trecerea la acest sistem presupune reglarea ceasurilor înapoi cu o oră, astfel încât orele afișate să corespundă din nou timpului standard al fusului orar.

Spre deosebire de ora de vară, care mută o parte din lumina dimineții către seară prin avansarea ceasurilor, ora standard readuce programul oficial cu o oră în urmă. Ca urmare, diminețile sunt mai luminoase la aceeași oră de pe ceas, iar întunericul se instalează mai devreme seara.

Schimbarea orei nu modifică durata astronomică a zilei, ci felul în care orele de pe ceas se raportează la lumina naturală. Durata zilelor continuă să scadă în timpul toamnei, până în apropierea solstițiului de iarnă.