Ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 devine ora 3:00. Schimbarea aduce o oră în plus de somn, dar și seri în care se va întuneca mai devreme.

Când se trece la ora de iarnă în 2026

Trecerea la ora de iarnă are loc în România în noaptea de 24 spre 25 octombrie 2026. La ora 4:00, ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, până la ora 3:00.

Practic, intervalul dintre orele 3:00 și 4:00 se repetă, iar ziua de duminică va avea 25 de ore. Schimbarea marchează revenirea la ora standard, după perioada în care România folosește ora de vară.

Trecerea la ora de iarnă le oferă oamenilor posibilitatea de a dormi cu o oră mai mult, în funcție de programul fiecăruia. În același timp, modificarea orei schimbă distribuția luminii naturale pe parcursul zilei.

Ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ce dispozitive trebuie reglate manual

Majoritatea telefoanelor mobile și a dispozitivelor conectate la internet își actualizează automat ora, dacă setările pentru dată și oră sunt configurate corespunzător.

În schimb, ceasurile clasice și unele aparate electronice trebuie reglate manual. Este recomandat ca acestea să fie verificate după schimbarea orei, pentru ca programul zilnic să nu fie afectat de o eventuală diferență.

Ce se schimbă odată cu trecerea la ora de iarnă

După trecerea la ora de iarnă, diminețile vor fi mai luminoase pentru o perioadă, însă se va întuneca mai devreme seara. Modificarea poate influența activitățile de zi cu zi, în special programul celor care pleacă de la serviciu sau de la școală spre finalul după-amiezii.

Durata zilei continuă să scadă până la solstițiul de iarnă, după care intervalul de lumină naturală începe să crească treptat.

Schimbarea orei poate avea efecte și asupra ritmului de somn. Organismul se bazează pe ritmul circadian, cunoscut și drept ciclul somn-veghe, pentru a regla alternanța dintre perioadele de odihnă și cele de activitate. Lumina naturală este unul dintre factorii importanți care contribuie la sincronizarea ceasului biologic.

Deși trecerea la ora de iarnă permite, teoretic, o oră suplimentară de somn, unele persoane pot resimți temporar oboseală, somnolență sau dificultăți de concentrare. Adaptarea diferă de la o persoană la alta și poate dura câteva zile.

Lumina de dimineață contribuie la reglarea ritmului circadian, în timp ce întunericul de seară favorizează producerea melatoninei, hormon implicat în pregătirea organismului pentru somn. Modificarea orei poate schimba temporar modul în care se sincronizează aceste procese.

De ce schimbă România ora de două ori pe an

România trece la ora de vară primăvara și revine la ora standard toamna. Sistemul schimbării sezoniere a orei a fost conceput pentru folosirea mai eficientă a luminii naturale și pentru reducerea consumului de energie.

La nivel european, regulile privind schimbarea sezonieră a orei sunt stabilite printr-o directivă aplicată din 2001. În România, ora de vară a fost introdusă în 1932, iar de-a lungul timpului sistemul a cunoscut mai multe modificări și perioade de întrerupere.

Prima aplicare oficială a orei de vară a avut loc în 1916, în Germania și Austro-Ungaria, în timpul Primului Război Mondial, când unul dintre obiective era economisirea energiei. România a introdus acest sistem în 1917, înainte de adoptarea lui în forma folosită ulterior.

De-a lungul timpului, schimbarea orei a fost justificată prin dorința de a valorifica mai bine lumina naturală. Totuși, avantajele sistemului, inclusiv în ceea ce privește consumul de energie, continuă să fie discutate.