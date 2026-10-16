Conform sondajului realizat de Genesis Property pe un eşantion de 1.026 de utilizatori de internet din România, doar 12,5% dintre respondenţi îşi descriu nivelul de energie profesională ca fiind foarte bun, scrie Agerpres.

Volumul de muncă epuizează angajații

Principalele surse de consum al energiei sunt volumul mare de muncă, indicat de 20,4% dintre respondenţi, incertitudinea economică (15,9%) şi presiunea financiară personală (15,4%).

Totodată, pentru aproape un sfert dintre cei chestionaţi, problemele financiare determină o preocupare mai mare pentru stabilitatea locului de muncă, în timp ce 23% afirmă că acestea le cresc nivelul de stres şi oboseală. În cazul a 14,26% dintre respondenţi, presiunea financiară afectează inclusiv concentrarea şi energia.

De asemenea, peste 33% dintre angajaţi consideră că lipsa timpului şi/sau a energiei reprezintă principalul obstacol în dezvoltarea profesională, înaintea costurilor programelor de dezvoltare sau a lipsei sprijinului din partea angajatorului.

„Atunci când oamenii resimt presiune şi oboseală în mod constant, experienţa de la locul de muncă devine mai importantă decât simpla funcţionalitate a spaţiului. Biroul trebuie să ofere condiţii pentru concentrare şi productivitate, dar şi pentru colaborare, conectare şi momente de recuperare. În acest context, mediul de lucru devine o componentă importantă a experienţei profesionale de zi cu zi", spune Teodor Stoica, HR Manager, Genesis Property.

Angajații caută un spațiu de lucru echilibrat

În ceea ce priveşte aşteptările de la spaţiul de lucru, aproape 20% dintre respondenţi consideră că biroul ar trebui să fie în primul rând un loc pentru concentrare şi productivitate, 19,24% îl văd ca pe un spaţiu pentru colaborare şi conectare, iar 17,54% apreciază că acesta ar trebui să încurajeze creativitatea şi schimbul de idei.

Pe termen lung, stabilitatea financiară este menţionată de 15,6% dintre respondenţi ca element important pentru echilibrul profesional, timpul petrecut cu familia de 14,2%, iar zilele suplimentare libere de 12,5%.

Sondajul Genesis Property a fost realizat online, în luna iulie 2026, pe un eşantion de 1.026 de utilizatori de internet din România. Peste 54% dintre respondenţi sunt bărbaţi, 16% sunt patroni, asociaţi sau ocupă funcţii de conducere, iar peste 31% au un venit net de peste 6.000 de lei.