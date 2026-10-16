Reprezentanţii Biroului de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au declarat că accidentul s-a produs din cauza unui bărbat aflat la volanul unui autoturism, care a acroşat un alt autoturism aflat pe prima bandă de mers.

În urma celor două autoturisme au venit cu viteză două autoutilitare, respectiv un microbuz de marfă şi o platformă pe care se afla un autoturism.

Al cincilea autoturism implicat nu se afla în trafic, ci pe platformă, dar în urma coliziunii s-a răsturnat pe şosea.

Poliţiştii îl cercetează pe şoferul care a cauzat accidentul în lanţ pentru vătămare corporală din culpă.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Arad, Simina Roz, a declarat, pentru Agerpres, că deşi iniţial au ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe şapte răniţi, în cursul dimineţii au mai sosit trei.

"Zece persoane au ajuns la UPU cu diverse traumatisme. Două dintre acestea au necesitat internare la Ortopedie-Traumatologie, având fracturi", a precizat Simina Roz.

Restul victimelor au primit îngrijiri şi au putut să plece din spital.

În total au fost implicate în accident 12 persoane aflate în autovehiculele care s-au ciocnit pe A1, în zona localităţii Şagu.