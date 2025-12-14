Când și cum trebuie să faci duș pentru o viață îmbunătățită. „Înfricoșător și nesigur, dar am avut o experiență vindecătoare”

Să faci duș dimineața sau seara este una dintre marile dezbateri legate de rutina zilnică. Dacă discuți cu cei care susțin prima variantă, îți vor spune că dușul de dimineață îi energizează, îi trezește și îi pregătește pentru ziua care urmează.

În același timp, susținătorii variantei de seară sunt încântați să se strecoare sub pătură fără murdăria acumulată pe parcursul zilei.

În Marea Britanie, 42% aleg să facă duș dimineața, cele mai populare ore fiind 7:45 și 7:54. Dar, pe măsură ce numărul celor care se luptă să adoarmă crește vertiginos, mulți oameni apelând la suplimente de magneziu sau melatonină pentru a-i ajuta, ar putea fi mai bine să facem un duș relaxant seara?

Dușul întunecat capătă popularitate

Dacă sunteți deja pe jumătate adormiți după cină, acest lucru ar putea părea contraintuitiv. De ce să te trezești cu lumini puternice și apă care curge cu putere, când poți pur și simplu să te bagi în pat?

Ei bine, internetul are răspunsul la această întrebare: dușuri întunecate, care sunt exact ceea ce par. În loc să aprindă lumina puternică, care este atât de intensă și apăsătoare pentru ochi încât cei care sunt conectați permanent la internet au început să o numească „homofobă”, tinerii aleg să stingă complet luminile când fac duș după ora 17:00.

„Este una dintre cele mai vindecătoare experiențe pe care le-am avut vreodată”, spune entuziasmată o utilizatoare TikTok.

„Știu că a face duș în întuneric sună înfricoșător și nesigur, dar credeți-mă, nu puteți critica până nu încercați. Tocmai am avut o experiență vindecătoare extracorporală. Am încercat și, deși nu simt că am atins starea de extaz, simt cu siguranță acel calm pe care îl poți experimenta după un tratament spa sau meditație. Este incontestabil că este o experiență plăcută și reconfortantă.”, afirmă ea.

Studiile arată că dușul cald ajută somnul

Există miliarde de tendințe în materie de wellness care au apărut pe rețelele de socializare, multe dintre ele dovedindu-se a fi complet absurde, dar aceasta are de fapt o bază științifică surprinzătoare.

„În ceea ce privește somnul, studiile au arătat că un duș sau o baie caldă înainte de culcare poate contribui la îmbunătățirea calității somnului și la reducerea timpului necesar pentru a adormi”, explică dr. Allie Hare, consultant în medicina somnului la Royal Brompton Hospital.

„Este probabil ca acest lucru să aibă legătură cu efectul dușului cald asupra reducerii temperaturii corpului, un semnal cheie pentru adormire. Făcând duș în condiții de lumină slabă poate ajuta, de asemenea, la semnalarea corpului că este timpul pentru somn, deoarece lumina slabă este un semnal pentru eliberarea unuia dintre hormonii cheie pentru somn, melatonina.”, adaugă ea.

Și avantajele nu se opresc aici. „Experiența dușului în întuneric sau în lumină slabă poate favoriza relaxarea prin savurarea conștientă a experienței. Acest lucru poate ajuta la relaxare și la deconectare înainte de culcare, ceea ce poate ajuta persoanele să adoarmă mai ușor.”, explică Hare despre latura meditativă a dușurilor în întuneric.

Ritualul tradițional ajută la echilibrarea corpului și minții

Dacă doriți să intensificați cu adevărat energia spa-ului de acasă, Hare recomandă chiar să adăugați parfumuri precum lavanda în gelul de duș sau uleiurile pentru a îmbunătăți experiența senzorială a dușului întunecat și pentru a contribui și mai mult la relaxare.

„Muzica ușoară poate ajuta, de asemenea, la calmarea minții, deși unii vor considera că sunetul apei este suficient de relaxant în sine”, adaugă ea.

Un avertisment înainte de a încerca acest lucru: eliminați pericolele din zonă. Nu este nimic calmant sau meditativ într-un duș întunecat dacă practica vă face să vă rostogoliți pe podeaua băii, dezbrăcat. Este un duș întunecat, nu un duș complet întunecat. Experții recomandă să aveți întotdeauna cel puțin o lumânare sau o sursă alternativă de lumină slabă în cameră pentru a evita întunericul complet.

„Luminile slabe nu vor întrerupe experiența. Dar pot ajuta la evitarea accidentelor!”, asigură Hare.

Într-o epocă în care fiecare minut contează, dușurile întunecate fac parte dintr-un ritual de baie conștientă (snāna) care datează încă din sistemul medical Ayurveda, originar din India, cu 5.000 de ani în urmă. Așadar, dușurile întunecate nu sunt atât o tendință trecătoare, cât mai degrabă o întoarcere la un ritual menit să echilibreze mintea, corpul și spiritul cu mediul înconjurător. Poate suna un pic ciudat, dar într-o perioadă în care 73% dintre noi au raportat că au suferit de anxietate în ultimele două săptămâni, ar putea fi exact ceea ce avem nevoie.

„Dușurile în lumină slabă nu vor rezolva singure problemele severe sau persistente de somn”, spune dr. Clare Rooms, șefă clinică pentru insomnie la Boots Online Doctor, „dar pot fi o parte utilă a unei rutine relaxante înainte de culcare”.

