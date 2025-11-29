Conturi de social media interzise copiilor sub 16 ani. Experții explică cât de eficientă este legea adoptată în alte țări

Care este vârsta minimă pentru a face un cont pe rețelele de socializare? Nu avem un răspuns universal. Dar suntem tot mai siguri de consecințe: probleme de sănătate mintală, anxietate, depresie, cyberbulling.

Este interzicerea răspunsul corect? Aflăm de la Simona Hainagiu, phisolog și Victor Kapra, jurnalist.

Vedem exemplul Australiei pe tema interzierii rețelelor sociale pentru tinerii sub 16 ani, care a ajuns și în alte țări. De ce apare această discuție?

Victor Kapra, jurnalist: În primul rând este foarte ușor să interzici din punct de vedere legal, dar este greu să aplici această interzicere. De ce apar? Pentru că avem primele cazuri de suicid în rândul puberilor și adolescenților cu cauză în relațiile dezvoltate pe rețelele sociale și pe platformele de AI, deja autoritățile anchetează aceste cazuri, plus avem nenumărate cazuri de hărțuire, tulburări alimentare, schimbarea personalității pentru că puberul și adolescentul se proiectează asupra unei vedete, de exemplu.

Simona Hainagiu, phisolog: Discuțiile legate despre oportunitățile dar și vulnerabilitățile folosirii rețelelor sociale este de dorit să înceapă foarte devreme în relația dintre părinte și copil, poate chiar de atunci de când copilul este îndrumat, ghidat și cunoaște limitări și în alt tip de comportamente care sunt potențialmente dăunătoare. Dacă începem devreme această discuție, putem ulterior la vârsta pubertății, când relația dintre părinte și copil este greu încercată, să punem în această relație mai multă influență decât control. Inteligența artificială, dezvoltarea tehnologică, produc schimbări într-un ritm mult mai rapid decât pot părinții să reacționeze și să se adapteze. Această reglementare vine din preocuparea unor țări pentru starea de bine, și pentru sănătatea mintală a copiilor și adulților. Însă fără sprijinul părinților, interdicția poate să funcționeze sau nu.

Cine ar putea fi penalizat

Victor Kapra, jurnalist: Avem exemplul clar al Australiei, peste 2 săptămâni ar intra în vigoare această interdicție, sunt penalizate rețelele sociale cu amenzi de zeci de milioane de dolari sau de euro, nu părinții, nu copiii, practic Guvernul a cerut rețelelor să ia măsuri pentru alungarea copiilor sub 15 ani de pe rețelele sociale și interzicerea unor conturi ale copiilor. Avem deja o problemă, Facebook de exemplu are peste 3 miliarde de utilizatori, aceste companii cotate la bursă au printre valoriile esențiale numărul de utilizatori, deci nu au niciun interes sa cearnă numărul lor.

