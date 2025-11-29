Conturi de social media interzise copiilor sub 16 ani. Experții explică cât de eficientă este legea adoptată în alte țări

iLikeIT
29-11-2025 | 10:28
×
Codul embed a fost copiat

Care este vârsta minimă pentru a face un cont pe rețelele de socializare? Nu avem un răspuns universal. Dar suntem tot mai siguri de consecințe: probleme de sănătate mintală, anxietate, depresie, cyberbulling.

autor
Marian Andrei

Este interzicerea răspunsul corect? Aflăm de la Simona Hainagiu, phisolog și Victor Kapra, jurnalist.

Vedem exemplul Australiei pe tema interzierii rețelelor sociale pentru tinerii sub 16 ani, care a ajuns și în alte țări. De ce apare această discuție?

Victor Kapra, jurnalist: În primul rând este foarte ușor să interzici din punct de vedere legal, dar este greu să aplici această interzicere. De ce apar? Pentru că avem primele cazuri de suicid în rândul puberilor și adolescenților cu cauză în relațiile dezvoltate pe rețelele sociale și pe platformele de AI, deja autoritățile anchetează aceste cazuri, plus avem nenumărate cazuri de hărțuire, tulburări alimentare, schimbarea personalității pentru că puberul și adolescentul se proiectează asupra unei vedete, de exemplu.

Simona Hainagiu, phisolog: Discuțiile legate despre oportunitățile dar și vulnerabilitățile folosirii rețelelor sociale este de dorit să înceapă foarte devreme în relația dintre părinte și copil, poate chiar de atunci de când copilul este îndrumat, ghidat și cunoaște limitări și în alt tip de comportamente care sunt potențialmente dăunătoare. Dacă începem devreme această discuție, putem ulterior la vârsta pubertății, când relația dintre părinte și copil este greu încercată, să punem în această relație mai multă influență decât control. Inteligența artificială, dezvoltarea tehnologică, produc schimbări într-un ritm mult mai rapid decât pot părinții să reacționeze și să se adapteze. Această reglementare vine din preocuparea unor țări pentru starea de bine, și pentru sănătatea mintală a copiilor și adulților. Însă fără sprijinul părinților, interdicția poate să funcționeze sau nu.

Citește și
elevi
Legătura dintre adolescenți, rețele sociale și rezultatele la teste

Cine ar putea fi penalizat

Victor Kapra, jurnalist: Avem exemplul clar al Australiei, peste 2 săptămâni ar intra în vigoare această interdicție, sunt penalizate rețelele sociale cu amenzi de zeci de milioane de dolari sau de euro, nu părinții, nu copiii, practic Guvernul a cerut rețelelor să ia măsuri pentru alungarea copiilor sub 15 ani de pe rețelele sociale și interzicerea unor conturi ale copiilor. Avem deja o problemă, Facebook de exemplu are peste 3 miliarde de utilizatori, aceste companii cotate la bursă au printre valoriile esențiale numărul de utilizatori, deci nu au niciun interes sa cearnă numărul lor.

Interviul integral, în materialul de mai sus.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, inteligenta artificiala, retele sociale,

Dată publicare: 29-11-2025 10:28

Articol recomandat de sport.ro
este cruntă despre Schumacher!
este cruntă despre Schumacher!
Citește și...
Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT
iLikeIT
Milioane de utilizatori afectați, după ce rețele sociale și servicii online au căzut. Cauzele, explicate la iLikeIT

Platforme importante nu au funcționat ieri din cauza unor probleme la un furnizor major de servicii online.

Legătura dintre adolescenți, rețele sociale și rezultatele la teste
Stiri actuale
Legătura dintre adolescenți, rețele sociale și rezultatele la teste

Un studiu recent publicat în revista științifică JAMA﻿ indică faptul că utilizarea intensă a rețelelor sociale este asociată cu rezultate mai slabe la testele de citire, vocabular și memorie în rândul adolescenților.

Accesul minorilor sub 16 ani pe rețele sociale, permis doar cu acord parental. Legea majoratului online a trecut de Senat
Stiri Politice
Accesul minorilor sub 16 ani pe rețele sociale, permis doar cu acord parental. Legea majoratului online a trecut de Senat

Senatul a adoptat luni legea majoratului online, care impune acord parental verificabil pentru accesul minorilor sub 16 ani la servicii online și crearea de conturi.

Recomandări
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor
Stiri Economice
Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Guvernul a adoptat a doua rectificare bugetară din acest an. Mai multe ministere vor primi bani în plus, pentru plata pensiilor, a concediilor medicale, ori a ajutoarelor pentru încălzire.

Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova
Stiri externe
Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina
Stiri externe
Plecarea „Cardinalului verde” zguduie Kievul - Politico. Scandalul de corupție deschide lupta pentru putere în Ucraina

Plecarea lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, reprezintă o schimbare radicală pentru Ucraina, care pregăteşte terenul pentru o luptă acerbă în ceea ce priveşte modul în care este guvernată ţara, comentează POLITICO.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Olivia Addams la întrebarea mesei rotunde

43:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Noiembrie 2025

49:38

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28