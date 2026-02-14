Când se sărbătorește, de fapt, Sfântul Valentin în calendarul creștin ortodox. Ce semnificație are la români

În fiecare an, pe 14 februarie, mulți români sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților. Puțini știu însă când este pomenit, de fapt, Sfântul Valentin în calendarul creștin ortodox și ce semnificație are această zi în tradiția noastră.

Află când se sărbătorește, de fapt, Sfântul Valentin în calendarul ortodox și ce înseamnă 14 februarie pentru români. Povestea Sfântului Valentin Sfântul Valentin este cunoscut în ziua de azi ca un simbol al iubirii, dar povestea lui are rădăcini vechi și este puțin știută. În secolul al III‑lea, în Roma, au trăit mai mulți creștini cu numele Valentin. Doi dintre ei sunt amintiți cel mai des: un preot din Roma și un episcop din Terni. Amândoi ar fi murit pentru credința lor în timpul împăratului Claudius al II‑lea. Una dintre povești spune că împăratul Claudius credea că bărbații necăsătoriți sunt soldați mai buni. De aceea ar fi interzis căsătoriile pentru tinerii din armată. Preotul Valentin nu a fost de acord cu această poruncă și a continuat să cunune tineri în secret. Pentru acest lucru a fost prins și închis. O altă parte a legendei spune că, în închisoare, Valentin ar fi vindecat-o pe fiica paznicului. Fata ar fi prins drag de el, iar înainte de execuție, Valentin i-ar fi lăsat o scrisoare semnată „al tău Valentin”. De aici ar fi pornit tradiția bilețelelor de dragoste. Valentin ar fi fost executat pe 14 februarie, iar Biserica Catolică a păstrat această dată ca zi de pomenire. În timp, scriitorii medievali, printre ei și Geoffrey Chaucer, au legat această zi de iubire și de perioada în care păsările își aleg perechea. Așa s-a transformat o zi religioasă într-o sărbătoare a dragostei. Astăzi, Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită în multe țări, prin flori, cadouri și mesaje de dragoste acordate persoanei iubite. Citește și Valentine's Day 2026. Povestea șocantă din spatele Sfântului Valentin și adevărul despre 14 februarie Sfântul Valentin în calendarul ortodox În calendarul ortodox, sărbătoarea Sfântului Valentin nu are legătură cu data de 14 februarie, zi cunoscută în lume ca Ziua Îndrăgostiților. Această dată este pur și simplu o tradiție occidentală, apărută în cultura catolică și apoi preluată în multe țări. În Biserica Ortodoxă, 14 februarie este ziua altor sfinți, precum Sfinții Auxentiu, Maron și Avraam, cunoscuți pentru viața lor trăită în rugăciune. Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Valentin, episcopul Umbriei, pe 30 iulie. Aceasta este ziua în care credincioșii își amintesc de viața și martiriul lui. Potrivit tradiției, el a trăit în secolul al III‑lea, a fost episcop și a murit pentru credința sa în timpul persecuțiilor împotriva creștinilor. În calendarul ortodox există mai mulți sfinți cu acest nume, pomeniți în diferite zile ale anului, după cum arată crestinortodox.ro: · Sfânta Muceniță Valentina – 10 februarie · Sfântul Mucenic Valentin – 16 februarie · Sfântul Valentin – 24 aprilie Acești sfinți sunt cinstiți pentru credința lor și pentru martiriul suferit în vremuri grele. La noi, în credința creștin-ortodoxă, accentul nu se pune pe tradițiile moderne, ci pe religie, pe exemplul dat de sfinți și de viața lor. Mai exact, ziua de 30 iulie este o zi în care credincioșii trebuie să își aducă aminte de curajul și credința Sfântului Valentin, nu de o sărbătoare a îndrăgostiților.

Sfântul Valentin la catolici În Biserica Romano‑Catolică, Sfântul Valentin este un martir creștin din secolul al III‑lea. El este cunoscut pentru curajul cu care și‑a apărat credința în Hristos într‑o perioadă în care creștinii erau persecutați în Imperiul Roman. Potrivit tradiției, Valentin a fost preot sau episcop și a murit în jurul anului 270, fiind bătut și apoi decapitat pentru că nu a renunțat la credință și pentru că i‑a ajutat pe alți creștini. Biserica Catolică îl pomenește pe Sfântul Valentin pe 14 februarie, dată trecută în calendarul lor oficial. În Occident, această zi a devenit cunoscută ca Ziua Îndrăgostiților. Legătura dintre Valentin și iubirea romantică s‑a format în Evul Mediu, când scriitori și tradiții populare au început să îl prezinte ca pe un protector al îndrăgostiților. În tradiția catolică există mai mulți martiri cu numele Valentin, dar cel pomenit pe 14 februarie este cel mai cunoscut. Deși sunt puține informații istorice despre viața lui și majoritatea sunt amestecate cu legende, Biserica îl recunoaște ca sfânt. În lumea occidentală, 14 februarie este o zi în care oamenii își arată dragostea prin flori, mesaje și mici gesturi de afecțiune. La început, această zi era doar o comemorare religioasă, dar în timp tradițiile populare au transformat-o într-o sărbătoare a iubirii. Când este sărbătorită Ziua Îndrăgostiţilor Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită în fiecare an pe 14 februarie și este cunoscută în multe țări ca ziua în care oamenii își arată dragostea prin flori, cadouri, dulciuri sau mesaje. Este o tradiție modernă răspândită în Europa, America, Asia și în multe alte părți ale lumii, chiar dacă obiceiurile diferă de la o cultură la alta. Rădăcinile Zilei Îndrăgostiților sunt amestecate și vin din mai multe direcții: Legenda Sfântului Valentin Biserica Catolică pomenește pe 14 februarie unul sau mai mulți martiri creștini numiți Valentin, care au trăit în secolul al III‑lea. Una dintre povești spune că un preot pe nume Valentin ar fi ajutat tinerii să se căsătorească în secret, deși împăratul roman interzisese căsătoriile pentru soldați. Pentru acest lucru, Valentin ar fi fost arestat și executat, conform Britannica.com. Posibila legătură cu un festival roman Unii istorici cred că sărbătoarea modernă ar putea avea legături și cu Lupercalia, un vechi festival roman dedicat fertilității, care avea loc între 13 și 15 februarie. În secolul al V‑lea, Biserica a renunțat la acest festival păgân și a păstrat în schimb pomenirea Sfântului Valentin, dar nu este clar cât de directă a fost această trecere. Asocierea cu iubirea romantică în Evul Mediu Legătura dintre 14 februarie și dragostea romantică a apărut abia în Evul Mediu. Poetul englez Geoffrey Chaucer a scris în secolul al XIV‑lea despre ideea că păsările își aleg perechea la mijlocul lui februarie. De aici, ziua a început să fie văzută ca un simbol al iubirii. În secolele următoare, oamenii au început să își trimită mesaje de dragoste numite „valentines”. În secolul al XIX‑lea, felicitările tipărite au devenit foarte populare. Astăzi, Ziua Îndrăgostiților este o ocazie în care oamenii își arată afecțiunea nu doar față de partenerii de viață, ci și față de prieteni sau familie.

Când se sărbătorește Sfântul Valentin În România, Ziua Îndrăgostiților este sărbătorită pe 14 februarie, la fel ca în multe alte țări. Această zi vine din tradiția occidentală a Valentine’s Day și este un moment în care oamenii își arată dragostea față de persoana iubită prin mici gesturi de afecțiune. Este o sărbătoare culturală și modernă, nu una religioasă în tradiția ortodoxă. Deși 14 februarie este cunoscută ca Ziua Îndrăgostiților, în calendarul ortodox această dată nu este legată de Sfântul Valentin. Biserica Ortodoxă Română pomenește în această zi alți sfinți, precum Sfinții Auxentiu, Maron și Avraam, care au dus o viață de rugăciune și nevoință. În tradiția ortodoxă, Sfântul Sfințit Mucenic Valentin, episcopul Umbriei, este pomenit pe 30 iulie. Aceasta este data oficială în calendarul ortodox, când credincioșii își amintesc de viața și martiriul lui. Sfântul Valentin a trăit în secolul al III‑lea și a murit pentru credința sa în Hristos, într-o perioadă în care creștinii erau persecutați. Mai exact: · 14 februarie – Ziua Îndrăgostiților, o sărbătoare culturală și comercială, inspirată din tradiția occidentală. · 30 iulie – Ziua în care Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Valentin. Când este sărbătoarea dragostei la români La români, sărbătoarea tradițională a iubirii este Dragobetele, nu Ziua Îndrăgostiților din 14 februarie. Dragobetele este marcat pe 24 februarie, la aproximativ zece zile după Valentine’s Day, și are rădăcini adânci în folclorul românesc. Dragobetele este legat de începutul primăverii și de renașterea naturii. În credința populară, 24 februarie era ziua în care păsările își găseau perechea și începeau să își facă cuiburile. De aceea, ziua a devenit un simbol al iubirii și al legăturilor care se formează la început de primăvară. În tradiție, Dragobetele este văzut ca un personaj vesel, protector al iubirii și al bunei dispoziții. Uneori este descris ca fiul Babei Dochia, figură importantă în mitologia românească. În satele românești, tinerii se adunau în această zi și petreceau timpul împreună în natură. Mergeau pe dealuri, în pădure sau culegeau primele flori ale anului. Un obicei cunoscut era acela în care băieții alergau după fete pentru a le săruta. Se spunea că dacă un cuplu se săruta de Dragobete, avea noroc în dragoste tot anul.

