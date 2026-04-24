Aceste structuri ar putea avea legături cu apa din trecutul acestei planete, transmite vineri Space.com.

Roverul Curiosity al NASA a fotografiat aceste roci ciudate în timp ce se îndrepta spre Antofagasta - un crater de impact relativ tânăr, cu o lățime de 10 metri, situat pe versanții Muntelui Sharp (numit și Aeolis Mons), care se află în craterul Gale, mai mare, în apropierea ecuatorului lui Marte.

Fotografii alb-negru ale 'solzilor' au fost publicate de NASA pe 14 aprilie, în timp ce o imagine color de aproape a rocilor a fost distribuită online a doua zi de Kevin M. Gill, inginer de software și zboruri spațiale la Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA, specializat în procesarea imaginilor. Fotografiile au fost realizate pe 7 aprilie și, respectiv, 13 aprilie - numite și Sol 4859, respectiv Sol 4865 în calendarul marțian.

Forma neobișnuită și aglomerarea strânsă a acestor roci au atras comparații cu solzii reptilelor, cum ar fi crocodilienii, în timp ce unii comentatori au glumit că formațiunile arată ca solzii de dragon.

În prezent, nu este clar câte dintre rocile asemănătoare solzilor au fost fotografiate sau cât de mari sunt.

Deși cercetătorii nu au fost șocați să vadă aceste roci cu aspect de solzi, ei s-au declarat surprinși de cantitatea lor mare din zonă.

'Multe dintre rocile peste care am trecut cu roverul au aceste texturi incredibile - mii de poligoane în formă de fagure de miere le traversează suprafața', a scris Abigail Fraeman, om de știință la JPL, în postarea pe blog.

'Am mai văzut roci cu modele poligonale ca acestea înainte, dar nu păreau atât de abundente'.

Poligoane cu o formă similară, asemănătoare fagurilor, au fost observate anterior pe Marte, atât la scară mică, cât și mare.

În aceste cazuri anterioare, formele erau adesea legate de uscarea noroiului umed sau a cristalelor de gheață care se mișcau sub suprafața marțiană.

Cu toate acestea, este prea devreme pentru ca oamenii de știință să spună exact cum s-au format 'solzii' din imagini.

Curiosity a colectat 'o mulțime de imagini și date chimice care ne vor ajuta să distingem între diferite ipoteze privind modul în care s-au format texturile fagurelui', a mai spus Fraeman.