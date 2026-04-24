Primarul susține că știa despre numeroase denivelări apărute, dar nu a găsit fonduri pentru lucrările de consolidare sau refacere. Momentul prăbușirii podului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă.

În imaginile surprinse în centrul orașului Techirghiol, județul Constanța, se vede cum trece o mașină albă, apoi șoseaua începe să se surpe. A cedat podul vechi de 90 de ani, construit peste un canal colector al apelor pluviale.

Corespondent Știrile ProTV: „Groapa formată ocupă aproape toată lățimea carosabilului. Practic, o parte importantă din pod s-a prăbușit, iar în locul asfaltului a rămas un gol imens.”

Autoritățile știau că podul de peste 120 de metri are o problemă și au început demersurile pentru a-l reface.

Iulian Soceanu, primar Techirghiol: „În urmă cu două luni de zile, deja lucrurile am văzut, podul să cedeze. S-a comandat o contraexpertiză la cea de acum 2 ani de zile, s-au luat măsuri de restricționare a traficului, atât de gabarit, cât și de la două benzi pe o singură bandă. Suntem în situația în care s-a prăbușit acest pod, avem noroc că nu avem nicio victimă.”

Localnicii spun că situația nu îi surprinde. Întreaga zonă a fost securizată și traficul rutier a fost deviat.

Andrei Geampali, Poliția Locală Techirghiol: „Avem un echipaj care să stea la fluidizarea traficului, au fost montate indicatoare rutiere de ocolire și de interzicere a traficului în zonă, garduri de protecție.”

Lucrările de refacere, spun autoritățile, s-ar putea întinde pe o perioadă de 6 luni și ar costa în jur de trei milioane de lei.