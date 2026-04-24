Carol Hutchins aștepta cu nerăbdare o vacanță însorită în Fuerteventura, alături de fiica sa, Layla, însă escapada s-a încheiat brusc pe aeroportul din Manchester, unde personalul i-a spus că scuterul nu poate fi urcat la bordul avionului, potrivit Express.

Femeia a pierdut peste 1.000 de euro și a rămas fără vacanță, iar cazul a devenit un avertisment pentru cei care călătoresc cu dispozitive de mobilitate.

Reprezentanții companiei au explicat că problema a fost lipsa documentelor necesare și a etichetei bateriei, ceea ce a făcut imposibilă aprobarea transportului, conform regulilor de siguranță.

Deși i s-au oferit alternative, inclusiv alte zboruri și vouchere, femeia a refuzat să plece fără propriul scuter sau fără garanția că va avea unul la destinație.

Condițiile de transport prevăd clar că bateriile trebuie să fie etichetate și însoțite de documente care să indice tipul și capacitatea acestora. În lipsa acestor informații, dispozitivele pot fi refuzate la îmbarcare.

Compania recomandă pasagerilor care folosesc astfel de echipamente să verifice din timp specificațiile bateriei, să trimită detaliile înainte de zbor și să aibă documentația necesară la aeroport.