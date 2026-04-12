Românii au umplut stațiunile din Bulgaria, de Paște. „În România nu găsești așa ceva”
Românii au umplut stațiunile din Bulgaria, de Paște. „În România nu găsești așa ceva”

Originile surprinzător de controversate ale Iepurașului de Paște. Semnificații mai puțin cunoscute ale acestui simbol

Stiri Diverse
iepuras paste

Deși astăzi este simbolul cadourilor pentru copii, originile Iepurașului de Paște sunt mult mai vechi și mai stranii decât am bănui. 

autor
Mădălina Cristea

De la legătura sa cu zeița păgână Ostara și simbolismul fertilității, până la poveștile coloniștilor germani, acest personaj ascunde semnificații controversate. Iată care sunt originile Iepurașului de Paște și ce semnifică acest simbol de fapt.

Legenda Iepurașului de Paște

Legenda Iepurașului de Paște este astăzi cunoscută aproape peste tot, fiind asociată cu acel personaj care aduce copiilor ouă colorate și dulciuri. În forma actuală, ne gândim la el ca la un iepuraș simpatic, parte din atmosfera sărbătorii. Totuși, primele mențiuni arată că povestea era puțin diferită.

Într-un eseu din 1682, De Ovis Paschalibus, Georg Franck von Franckenau descrie un obicei din Germania în care copiii căutau ouă despre care se spunea că au fost lăsate de un iepure de câmp. Practic, este una dintre cele mai vechi forme ale a ceea ce astăzi numim vânătoarea de ouă de Paște. În acea perioadă, nu era vorba despre un personaj imaginar bine conturat, ci mai degrabă despre un obicei popular, legat de joc și de sărbătoare, conform Mentalfloss.com.

În Europa existau și alte tradiții în care iepurii aveau un rol important în perioada Paștelui. În unele locuri, erau vânați sau consumați, iar în Anglia secolului al XVII-lea exista chiar un obicei prin care tinerii erau recompensați dacă reușeau să prindă un iepure și să-l ofere preotului în ziua de Lunea Paștelui. Toate aceste exemple arată că legătura dintre iepuri și această perioadă a anului este veche și apare în mai multe forme.

Citește și
Ce nu ai voie să mănânci în ziua de Paște. Ce trebuie să eviți și obiceiurile care aduc noroc în familie. Tradiții uitate

De-a lungul timpului, au apărut și încercări de a explica această asociere. Una dintre cele mai cunoscute teorii este legată de o presupusă zeiță a primăverii, Ostara, despre care s-a spus că ar fi avut legături cu iepurii. Povestea a fost popularizată în secolul al XIX-lea, însă cercetările ulterioare au arătat că nu există dovezi clare că o astfel de zeiță ar fi existat în forma în care este prezentată astăzi. De fapt, ideea pare să fie mai degrabă o interpretare târzie, inspirată din alte surse mai vechi. Chiar și fără această explicație, legătura dintre iepuri și primăvară este ușor de înțeles. Iepurii sunt animale asociate cu fertilitatea și cu reînnoirea naturii, fiind foarte activi în această perioadă. În mod similar, ouăle și florile sunt simboluri naturale ale primăverii. Este posibil ca mai multe culturi să fi făcut această asociere independent, fără o singură origine clară.

Astăzi, originile exacte ale Iepurașului de Paște nu sunt pe deplin cunoscute, dar tradiția a rămas. Indiferent de cum a apărut, s-a transformat într-un simbol al bucuriei și al sărbătorii, mai ales pentru copii, păstrând ideea de joc, surpriză și descoperire.

Controverse și teorii despre Iepurașul de Paște

Iepurașul de Paște pare, la prima vedere, un simbol simplu și vesel, asociat cu dulciuri și bucuria copiilor. Totuși, în spatele acestei imagini familiare se află o poveste mai complicată decât pare. De-a lungul timpului, istorici și cercetători au încercat să-i explice originea, dar fără să ajungă la o concluzie clară.

Una dintre cele mai cunoscute teorii îl leagă de tradițiile păgâne ale primăverii. În această variantă, iepurele era asociat cu o zeiță numită Eostre sau Ostara, simbol al renașterii naturii. Iepurii, cunoscuți pentru ritmul rapid de reproducere, au fost văzuți ca simboluri ale fertilității și ale vieții noi, ceea ce se potrivește cu ideea de primăvară. Totuși, această explicație nu este acceptată de toți.

Un alt aspect care ridică întrebări este chiar ideea centrală: un iepure care aduce sau face ouă. Din punct de vedere logic, lucrurile nu se leagă. În unele povești din folclor apare o explicație simbolică, potrivit căreia iepurele ar fi fost cândva o pasăre, dar aceste variante sunt mai degrabă târzii și nu au o bază solidă în tradițiile vechi. Din punct de vedere religios, situația este la fel de clară: Iepurașul de Paște nu apare în textele creștine și nu are un rol în semnificația religioasă a sărbătorii. Pentru mulți, este mai degrabă un element cultural, care s-a adăugat în timp, fără legătură directă cu mesajul spiritual al Paștelui. În același timp, există și ideea că unele tradiții mai vechi au fost integrate treptat în obiceiurile creștine.

Tradiții moderne inspirate din legenda iepurașului de Paște

Astăzi, Iepurașul de Paște nu mai este doar o legendă spusă în povești. A devenit o parte importantă din felul în care este sărbătorit Paștele în multe țări, mai ales în familie. În timp, credințele simple din folclor s-au transformat în tradiții, care aduc oamenii împreună, în special copiii.

Vânătoarea de ouă de Paște: cea mai îndrăgită tradiție

Una dintre cele mai populare obiceiuri inspirate de Iepurașul de Paște este vânătoarea de ouă. Tradiția își are rădăcinile în folclorul german. Astăzi, vânătoarea de ouă are loc în grădini, în parcuri sau chiar în interiorul casei. Adulții ascund ouă, fie reale, fie din ciocolată, iar copiii le caută cu entuziasm. Ideea este simplă, dar creează bucurie și emoție, motiv pentru care a devenit una dintre cele mai iubite activități.

Decorarea ouălor: o tradiție care continuă

Un alt obicei important este decorarea ouălor. Această tradiție există de secole și era practicată încă din Evul Mediu. În prezent, oamenii folosesc vopsele, abțibilduri și tot felul de tehnici creative pentru a colora ouăle în nuanțe vii. În unele culturi, ouăle sunt vopsite în roșu, ca simbol al sacrificiului și al reînnoirii, în timp ce în altele devin adevărate mici opere de artă. Pentru multe familii, nu contează doar rezultatul final, ci și timpul petrecut împreună și bucuria de a crea ceva cu propriile mâini.

Coșurile de Paște și surprizele

Ideea că Iepurașul de Paște aduce daruri s-a transformat în tradiția coșurilor de Paște. Copiii se trezesc adesea dimineața și găsesc coșuri pline cu ouă de ciocolată, bomboane și jucării mici. La început, copiii pregăteau cuiburi în care iepurele să lase ouăle. În timp, aceste cuiburi s-au transformat în coșuri, decorate cu panglici și culori de primăvară. Astăzi, ele sunt un element nelipsit din dimineața de Paște, mai ales pentru cei mici. Iepurașii din ciocolată au devenit și ei un simbol al sărbătorii, arătând cum legenda s-a împletit cu tradițiile moderne și comerciale.

De ce este Iepurele asociat cu Paștele

Iepurele a ajuns să fie asociat cu Paștele treptat, dintr-o combinație de simboluri vechi, semnificații legate de anotimp și obiceiuri care s-au format în timp. Nu există un moment clar în care a apărut această legătură, ci mai degrabă un proces lent, în care ideile s-au suprapus și s-au transmis mai departe. Cu mult înainte ca Paștele să fie sărbătorit în forma actuală, iepurii erau deja legați de primăvară. În multe culturi europene, aceștia erau considerați simboluri ale fertilității și ale vieții noi, în special datorită modului rapid în care se înmulțesc. Primăvara, ca anotimp, aduce ideea de reînnoire, de revenire la viață după iarnă, iar asocierea cu astfel de animale a venit în mod firesc.

De-a lungul timpului, au apărut și explicații care leagă iepurele de credințe mai vechi. Una dintre cele mai cunoscute teorii vorbește despre o zeiță a primăverii, numită Eostre sau Ostara, în jurul căreia ar fi existat simboluri legate de fertilitate și renaștere. Chiar dacă aceste idei sunt discutate și nu au dovezi clare, ele arată modul în care oamenii au încercat să explice legătura dintre natură și sărbători.

Un rol important îl au și ouăle, care apar în această poveste ca simboluri ale vieții noi. De mult timp, ouăle sunt asociate cu începuturile și cu renașterea, iar această semnificație se potrivește atât cu primăvara, cât și cu sensul religios al Paștelui. Pentru că atât iepurele, cât și ouăle transmit idei asemănătoare, asocierea lor a devenit naturală, notează Smithsonian.

Etichete: paste, iepuras, traditii si obiceiuri, traditii de paste,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal" | FOTO
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal" | FOTO
Citește și...
Stiri Diverse
Ce nu ai voie să mănânci în ziua de Paște. Ce trebuie să eviți și obiceiurile care aduc noroc în familie. Tradiții uitate

Sărbătoarea Paștelui nu înseamnă doar bucate alese și mese bogate, ci și o serie de reguli și obiceiuri transmise din generație în generație. 
Stiri Diverse
Preparatul dietetic de pe masa de Paște. Care este singurul fel de mâncare care nu îngrașă

Un singur preparat nelipsit de la masa de Paște este considerat dietetic, este hrănitor și sățios și este recomandat chiar și în cura de slăbire. 
Stiri Diverse
Un britanic și-a cumpărat o casă la la un preț mai mic decât o mașină, în Sicilia. Cum arată

Un bărbat de 39 de ani din Manchester a pornit un proiect pe care l-a numit „Operation Sicily”, alegând să părăsească Marea Britanie și să își caute un nou început în sudul Europei, pe fondul creșterii costului vieții.

Recomandări
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce înseamnă Învierea. Părintele Sofian: „Lumina care ne înveșmântează cugetul, sufletul și trupul. Înviază totul în jur”

Părintele Sofian Costea a ales calea monahiei, după drept, psihologie, doctorate și ample lucrări științifice. Nevăzător din naștere, el l-a găsit pe Dumnezeu în studiu și a vorbit despre miracolul Învierii, într-un interviu acordat lui Alex Dima.

Stiri Sanatate
Schimbări în spitale. Gărzile vor fi organizate diferit, două ture pentru blocul operator și spitalizarea de zi

Spitalele vor putea organiza două ture pentru blocul operator și spitalizarea de zi, iar gărzile se vor împărți în patru categorii. 

Stiri externe
Alegeri Ungaria 2026. Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani. Prezență uriașă la urne

Ungaria organizează astăzi alegeri pentru desemnarea celor 199 de membri ai Adunării Naționale, într-un scrutin considerat cel mai competitiv din ultimul deceniu. Cele mai recente sondaje indică o înfrângere pentru Viktor Orban, după 16 ani la putere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Aprilie 2026

02:07:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Ofertă pentru Ianis Hagi de la Dinamo!

Sport

Chelsea - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 18:30. "Cetățenii", obligați să câștige pentru a se apropia de Arsenal