Un preparat tradițional care nu trebuie să lipsească de pe masa de Paște este drobul, un fel de „cozonac” sărat, făcut din organe de miel, ouă și verdeață, copt apoi la cuptor. Deși este un preparat bogat și gustos, drobul poate fi o alegere echilibrată chiar și pentru cei care țin dietă sau urmează un regim de slăbire, spune medicul nutriționist Mihaela Bilic. O felie servită alături de o porție generoasă de salată sau legume devine o masă hrănitoare, sățioasă și cu aport nutritiv considerabil.

Drobul, preparatul dietetic și sățios de pe masa de Paște

Drobul este realizat din organe precum ficăței, creier, inimă, rinichi, limbă, pipote, splină sau măduvioare. Deși aceste organe sunt considerate carne de categoria a doua, ele sunt extrem de nutritive. În alte țări, astfel de ingrediente nu se consumă, însă la noi fac parte din tradiția culinară și dau naștere unor preparate autentice, precum drobul de miel.

Drobul rămâne un preparat tradițional de Paște care merită să fie pe masa festivă. Este sățios, nutritiv și poate fi obținut nu doar din miel, ci și din carne sau organe de pui, vită sau porc. Servit alături de salată sau legume, drobul poate fi inclus cu succes într-un meniu dietetic, fără teama de kilograme în plus. Gustul său bogat și textura consistentă îl transformă într-o alegere delicioasă și sănătoasă, iar singurul regret rămâne că nu poate fi consumat tot anul!

Ce beneficii are drobul

Avantajele organelor: sunt accesibile ca preț, bogate în proteine și sărace în grăsimi (sub 5%), conțin vitaminele A și D, întregul complex de vitamine B, precum și minerale esențiale precum fier, zinc și seleniu. De exemplu, 100 g de ficat asigură aproximativ 50% din necesarul zilnic de fier și între 100-300% din doza recomandată de vitamina B, având totodată un aport de vitamina A de 15-30 ori mai mare decât doza zilnică recomandată. Toate acestea cu doar 135 de calorii și 4 g de grăsime.

Dezavantajele: unele organe, precum ficatul și creierul, conțin cantități mari de colesterol (până la 300 mg/100 g în ficat și 2000 mg/100 g în creier) și purine, care pot crește riscul de gută. Rinichii au de asemenea mult acid uric, iar unele organe pot reține urme de toxine sau antibiotice. Din acest motiv, consumul excesiv nu este recomandat.

Creierul se remarcă prin colesterolul ridicat și conținutul de purine, în timp ce inima este cel mai sărac organ în grăsimi. Limba reprezintă un concentrat de mușchi, echivalent cu o carne slabă, iar pipotele și inimile sunt surse excelente de proteine, cu un conținut moderat de grăsimi.