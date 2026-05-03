Cadavrul unui bărbat dispărut, găsit într-un cimitir abandonat din SUA. A fost ucis chiar de prietenul lui din copilărie

Philadelphia District Attorney's Office

Un indiciu în căutarea unui bărbat dispărut i-a condus pe anchetatori către o criptă dintr-un cimitir - unde au făcut o descoperire macabră.

Cazul tulburător al muzicianului și tatuatorului în vârstă de 36 de ani din comitatul Delaware, Pennsylvania, ucis de un prieten apropiat de lungă durată, este acum în centrul seriei true-crime „Philly Homicide”, în care fostul detectiv Chris McMullin reanalizează unele dintre cele mai șocante crime ale orașului, scrie Fox News.

Este un caz foarte trist”, a declarat McMullin pentru Fox News Digital. „O investigație foarte amănunțită, cu interviuri cu persoane care aveau cunoștințe sau implicare, a dus la cimitirul Mount Moriah. Sincer, nu m-a surprins foarte tare, pentru că știu că acolo erau abandonate multe mașini furate.”

El a adăugat: „Spun chiar în episod că, dacă ai vrea să ascunzi un cadavru, probabil acela ar fi un loc bun. Era un cimitir de care practic nu mai avea nimeni grijă.”

Imaginile din timpul anchetei, publicate de Parchetul din Philadelphia:

În aprilie 2020, anchetatorii au descoperit nu doar trupul lui Palumbo, ci și rămășițele lui David Rossillo Jr., în vârstă de 33 de ani, un aspirant la clubul de motocicliști Warlocks. Cei doi au fost găsiți în cripta familiei căpitanului A.H. Cain, decedat în 1884. Deși uciderea lui Rossillo a fost un incident separat, rămășițele sale au fost descoperite în aceeași criptă.

Detectivul a spus că cimitirul fusese lăsat în paragină ani la rând și devenise practic abandonat, fiind folosit ca loc de depozitare pentru mașini furate și alte activități ilegale.

„Am fost acolo. Când am lucrat part-time în domeniul funerar, am trecut pe acolo. Arată ca dintr-un film post-apocaliptic — pietre funerare răsturnate, vegetație crescută peste mausolee. Este trist, pentru că acolo oameni au fost înmormântați și ar fi trebuit să fie îngrijit permanent.” El a mai adăugat că anchetatorii au avut noroc: „În timp ce se plimbau, au observat că una dintre cripte părea recent deranjată.”

Filmul crimei macabre

Când bărbatul a dispărut în februarie 2020, familia a simțit imediat că ceva este în neregulă. În ziua dispariției, Palumbo conducea mașina mamei sale împreună cu alți doi bărbați, când a primit un apel de la prietenul său Michael DeLuca, membru al clubului Warlocks, cunoscut sub porecla „Kaos”. Acesta i-ar fi spus să meargă la locuința sa din sud-vestul orașului Philadelphia.

Potrivit relatărilor, după ce cei trei au ajuns la apartament, DeLuca ar fi scos o armă și l-ar fi împușcat pe Palumbo în față, în timp ce acesta protesta. Un martor a oferit această versiune anchetatorilor.

McMullin a precizat că motivul exact al conflictului nu este clar, dar există suspiciuni că DeLuca ar fi crezut că Palumbo colabora cu poliția, fără dovezi care să susțină această ipoteză.

„Nu știu dacă am primit vreodată un răspuns clar de la DeLuca”, a spus el. „S-a speculat că ar fi vrut să dea un exemplu. Victima era prietenul lui din copilărie. Se pare că voia să-i sperie și pe ceilalți.”

Autoritățile americane au descris gruparea Warlocks ca fiind un club de motocicliști ilegal, implicat în diverse infracțiuni grave, inclusiv violență și trafic de droguri. Un membru al familiei lui Palumbo a declarat că acesta nu făcea parte din Warlocks.

Ce pedeapsă au primit vinovații

Potrivit anchetei, martori colaboratori au ajutat poliția să reconstruiască evenimentele, iar probele și datele telefonice au dus la inculparea lui DeLuca și a altor persoane. Un martor a spus că DeLuca a recunoscut că l-a ucis pe Palumbo și a cerut ajutor pentru a ascunde trupul.

În septembrie 2020, DeLuca și Michael DiMauro au fost arestați. În 2023, DiMauro a fost condamnat pentru omor de gradul I și profanarea unui cadavru în cazul lui Rossillo Jr., fiind condamnat la închisoare pe viață fără eliberare condiționată.

Tot în acel an, DeLuca a pledat vinovat pentru omor de gradul III în cazul Palumbo și a primit o pedeapsă de 15–35 de ani de închisoare.

Sursa: Fox News

