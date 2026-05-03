Un șofer care voia să ajungă în Franța a fost oprit de polițiști în Dolj. Ce ascundea în microbuzul său. FOTO

Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au anunţat, duminică, faptul că poliţiştii de frontieră au oprit pe DN 56 un microbuz condus de un cetăţean bulgar, în vârstă de 45 de ani, care circula pe ruta Bulgaria – Franţa.

”În urma controlului fizic efectuat asupra mijlocului de transport au fost descoperite, în compartimentul marfă al microbuzului, mai multe tipuri de articole pirotehnice, cantitatea totală fiind de 200 materiale. Persoana în cauză a declarat că bunurile îi aparţin şi că nu avea cunoştinţă de obligativitatea deţinerii autorizaţiilor necesare”, au precizat poliţiştii de frontieră.