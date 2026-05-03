O plajă din Europa are nisip de „popcorn”. Locul incredibil care pare ireal și îi surprinde pe turiști

La prima vedere, ai putea crede că este vorba despre un decor artificial sau despre o instalație creată special pentru fotografii. În realitate, însă, fenomenul este complet natural și are o poveste fascinantă, care ține de mii de ani de evoluție a mediului marin.

Această plajă spectaculoasă a devenit virală pe rețelele sociale tocmai datorită aspectului său neobișnuit. Imaginile de aici atrag anual mii de turiști curioși, dar dincolo de estetica perfectă pentru Instagram, locul ascunde un ecosistem fragil, care trebuie protejat.

Unde se află plaja cu nisip de „popcorn”

Plaja cunoscută sub numele de „Popcorn Beach” se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul Insulele Canare.

Denumirea oficială este Playa del Bajo de la Burra, însă numele popular a fost dat de turiști, impresionați de formațiunile albe care acoperă plaja și care seamănă izbitor cu popcornul.

Situată în partea de nord a insulei, în apropiere de orașul Corralejo, plaja este diferită de destinațiile turistice clasice. Nu vei găsi aici baruri elegante, șezlonguri sau beach club-uri. În schimb, peisajul este unul aproape sălbatic, dominat de roci vulcanice, ocean și aceste formațiuni albe care creează un contrast spectaculos.

Potrivit Travel + Leisure, locul a devenit celebru la nivel internațional tocmai datorită imaginilor virale, fiind considerat una dintre cele mai neobișnuite plaje din Europa.

De ce arată nisipul așa neobișnuit

Deși seamănă cu popcornul, „nisipul” de pe această plajă nu are nicio legătură cu mâncarea. Formațiunile albe sunt, de fapt, structuri naturale numite rhodoliths — bucăți de alge calcaroase care s-au format în mediul marin.

Aceste formațiuni sunt rezultatul unui proces extrem de lent. Ele cresc sub apă cu aproximativ un milimetru pe an, iar unele dintre ele pot avea o vechime de peste 4.000 de ani. Practic, ceea ce vezi pe plajă este rezultatul unui proces natural care se întinde pe mii de ani.

În timp, valurile oceanului aduc aceste formațiuni la țărm. Acolo, ele sunt modelate de vânt, soare și eroziune, iar textura lor devine poroasă și rotunjită, ceea ce le face să semene cu popcornul.

Potrivit studiilor din domeniul științelor marine, aceste structuri sunt răspândite în jurul insulei Fuerteventura și contribuie direct la formarea sedimentelor care alcătuiesc plajele moderne.

Mai mult decât atât, rhodoliths au un rol esențial în ecosistem. Ele contribuie la biodiversitate și oferă un habitat pentru numeroase organisme marine. Tocmai din acest motiv, sunt considerate o resursă naturală extrem de valoroasă.