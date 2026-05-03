O plajă din Europa are nisip de „popcorn”. Locul incredibil care pare ireal și îi surprinde pe turiști

La prima vedere, ai putea crede că este vorba despre un decor artificial sau despre o instalație creată special pentru fotografii. În realitate, însă, fenomenul este complet natural și are o poveste fascinantă, care ține de mii de ani de evoluție a mediului marin.
Această plajă spectaculoasă a devenit virală pe rețelele sociale tocmai datorită aspectului său neobișnuit. Imaginile de aici atrag anual mii de turiști curioși, dar dincolo de estetica perfectă pentru Instagram, locul ascunde un ecosistem fragil, care trebuie protejat.
Unde se află plaja cu nisip de „popcorn”
Plaja cunoscută sub numele de „Popcorn Beach” se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul Insulele Canare.
Denumirea oficială este Playa del Bajo de la Burra, însă numele popular a fost dat de turiști, impresionați de formațiunile albe care acoperă plaja și care seamănă izbitor cu popcornul.
Situată în partea de nord a insulei, în apropiere de orașul Corralejo, plaja este diferită de destinațiile turistice clasice. Nu vei găsi aici baruri elegante, șezlonguri sau beach club-uri. În schimb, peisajul este unul aproape sălbatic, dominat de roci vulcanice, ocean și aceste formațiuni albe care creează un contrast spectaculos.
Potrivit Travel + Leisure, locul a devenit celebru la nivel internațional tocmai datorită imaginilor virale, fiind considerat una dintre cele mai neobișnuite plaje din Europa.
De ce arată nisipul așa neobișnuit
Deși seamănă cu popcornul, „nisipul” de pe această plajă nu are nicio legătură cu mâncarea. Formațiunile albe sunt, de fapt, structuri naturale numite rhodoliths — bucăți de alge calcaroase care s-au format în mediul marin.
Aceste formațiuni sunt rezultatul unui proces extrem de lent. Ele cresc sub apă cu aproximativ un milimetru pe an, iar unele dintre ele pot avea o vechime de peste 4.000 de ani. Practic, ceea ce vezi pe plajă este rezultatul unui proces natural care se întinde pe mii de ani.
În timp, valurile oceanului aduc aceste formațiuni la țărm. Acolo, ele sunt modelate de vânt, soare și eroziune, iar textura lor devine poroasă și rotunjită, ceea ce le face să semene cu popcornul.
Potrivit studiilor din domeniul științelor marine, aceste structuri sunt răspândite în jurul insulei Fuerteventura și contribuie direct la formarea sedimentelor care alcătuiesc plajele moderne.
Mai mult decât atât, rhodoliths au un rol esențial în ecosistem. Ele contribuie la biodiversitate și oferă un habitat pentru numeroase organisme marine. Tocmai din acest motiv, sunt considerate o resursă naturală extrem de valoroasă.
Cum poți vizita această plajă
Popcorn Beach nu este genul de loc în care mergi pentru o zi clasică de plajă. Nu este ideală pentru înot sau pentru stat la soare, iar facilitățile turistice lipsesc aproape complet.
În schimb, experiența este diferită și mult mai autentică.
Turiștii ajung aici în primul rând pentru peisajele spectaculoase, complet diferite de cele ale unei plaje obișnuite, dar și pentru liniștea pe care cu greu o mai găsești în destinațiile turistice populare. Izolarea locului oferă o experiență autentică, departe de aglomerație, iar aspectul neobișnuit al „nisipului” îl transformă într-un decor perfect pentru fotografii cu adevărat unice. În același timp, plaja este ideală pentru plimbări relaxante pe malul oceanului, într-un cadru natural care pare desprins din altă lume, conform travelandleisure.com.
Mulți vizitatori spun că locul are un aer aproape ireal, mai ales datorită contrastului dintre roca vulcanică închisă la culoare și formațiunile albe care acoperă plaja.
Apa nu este întotdeauna potrivită pentru înot. Valurile pot fi puternice, iar condițiile nu sunt cele mai sigure pentru baie, motiv pentru care experiența se concentrează mai mult pe explorare decât pe relaxare clasică.
Un alt detaliu important este momentul vizitei. Deși plaja poate fi vizitată în orice perioadă a anului, dimineața devreme este recomandată pentru a evita aglomerația. În plus, lunile de primăvară și toamnă oferă, în general, temperaturi mai plăcute.
După vizită, mulți turiști aleg să exploreze restul insulei Fuerteventura, cunoscută pentru peisajele sale aride, plajele întinse și atmosfera relaxată.
Cum ajungi la această plajă
Cea mai apropiată localitate de Popcorn Beach este Corralejo, situată în nordul insulei.
De aici, turiștii au mai multe opțiuni pentru a ajunge la plajă:
- Pe jos – o plimbare de aproximativ o oră sau mai mult, în funcție de ritm
- Cu bicicleta – o variantă populară pentru cei activi
- Cu mașina – însă drumul este neasfaltat și poate fi dificil
Accesul auto este posibil, dar trebuie să ții cont că traseul este un drum de pământ, cu porțiuni denivelate. Mulți turiști spun că experiența este mai degrabă una de aventură decât un drum obișnuit.
Dacă ajungi pe insulă cu avionul, cel mai apropiat aeroport este în Puerto del Rosario, de unde poți continua drumul spre nord.
De ce nu ar trebui să iei „nisipul” acasă
Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le știe turiștii este că aceste formațiuni nu trebuie luate de pe plajă, chiar dacă tentația este mare.
Rhodoliths nu sunt simple pietre decorative. Ele fac parte dintr-un ecosistem complex și contribuie la echilibrul natural al zonei.
Studiile arată că aceste formațiuni joacă un rol esențial în menținerea echilibrului natural al zonei, fiind importante pentru biodiversitate și contribuind direct la formarea plajelor. În același timp, ele susțin viața marină, oferind habitat pentru numeroase organisme și ajutând la conservarea ecosistemelor fragile din această regiune.
Specialiștii avertizează că îndepărtarea acestor formațiuni, chiar și în cantități mici, poate afecta ecosistemul. În ultimii ani, problema a devenit tot mai vizibilă, deoarece unii turiști au luat „suveniruri”, contribuind la degradarea zonei.
Un loc care pare ireal, dar este cât se poate de real
Popcorn Beach este unul dintre acele locuri care demonstrează cât de surprinzătoare poate fi natura. De la distanță, plaja pare acoperită cu popcorn, însă în realitate este rezultatul unui proces natural complex, care durează de mii de ani. Pentru cei care ajung aici, experiența nu este doar una vizuală, ci și una educativă. Este un loc care te face să înțelegi cât de fragile sunt unele ecosisteme și cât de important este să le protejăm.