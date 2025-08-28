Trei pui de facocer s-au născut la o grădină zoologică din Florida

Bucurie mare la o grădină zoologică din statul american Florida. Trei pui de facocer, sau mistreț de savană, cum li se mai spune, au venit pe lume la începutul lunii.

Unul dintre pui este mai mic decât surorile sale, dar se hrănește alături de ele și ține pasul.

Mama celor trei femele este Nusura, aflată la prima experiență de acest fel.

Reprezentanții de la zoo au anunțat că micuții se dezvoltă bine și nu au fost prezentați încă publicului.

Până se vor obișnui cu mediul, ei stau într-o zonă controlată unde învață să-și regleze temperatura corpului.

