Bucătarul pe bicicletă. Aventura culinară pe două roți costă 265 de dolari de client

Stiri Diverse
24-08-2025 | 09:40
×
Codul embed a fost copiat

Copenhaga este faimoasă nu numai pentru restaurantele sale, unele cu stele Michelin, dar și pentru biciclete. Iar un bucătar danez a reușit să combine perfect cele două pasiuni ale orașului și a creat o experiență culinară pe două roți.

autor
Stirileprotv

A pus o bucătărie complet utilată pe o bicicletă, cu care gătește în timp ce se plimbă alături de turiști.

Pe bicicleta sa transformată în bucătărie mobilă, Morten Wulff prăjește creveți într-o tigaie, în timp ce conduce mai mulți turiști într-un tur culinar cu totul inedit. Este o experiență gastronomică originală, într-un oraș celebru pentru restaurantele sale.

Morten Kryger Wulff, bucătarul pe bicicletă: „În ultimii 20 de ani am lucrat la acest concept, ducând oamenii în plimbări gastronomice, gătind pentru ei pe parcurs. Și despre asta e vorba.”

Ideea s-a născut cu ani în urmă, alături de câțiva prieteni. Aceștia au fost dați afară dintr-un parc regal din Copenhaga de către paznici, pentru că făceau un grătar ilegal. Neavând altă opțiune, au pus grătarul din fontă pe bicicletă și au continuat să gătească.

Citește și
copenhaga
Orașul din Europa care ocupă primul loc într-un clasament global al locuirii în 2025. Cum arată topul

Morten Kryger Wulff, bucătarul pe bicicletă: „Eu pedalam, iar prietenul meu alerga pe lângă mine și întorcea fripturile. Ne-am uitat unul la altul... și mi-a spus că trebuie să fac asta, trebuie să fac o bucătărie pe bicicletă.”

Iar bicicleta pe care o folosește acum este dotată cu toate instrumentele unui bucătar profesionist.

Morten Kryger Wulff, bucătarul pe bicicletă: : „Am vrut să mă simt confortabil în bucătăria mea pe bicicletă. Așa că există un aragaz, există frigidere, dulapuri pentru farfurii, vinuri, spațiu pentru echipamente de igienă, pentru prim ajutor... tot ce trebuie este acolo.”

Detalii despre tur și reacția clienților

Turul oferit de Wulff durează aproximativ patru ore și jumătate și include cinci feluri de mâncare servite în tot atâtea locuri diferite din oraș. Oaspeții pedalează alături de bucătăria mobilă între trei și cinci kilometri. Toate preparatele sunt realizate din ingrediente locale.

Morten Kryger Wulff, bucătarul pe bicicletă: : „Avem antreul, avem felul principal, care e punctul culminant al turului. Ar fi frumos să fie într-un loc spectaculos. Avem aceste teme care funcționează. Apoi ne întoarcem la locul de plecare, pentru a încheia. Pe drum oferim brânzeturi, iar când ajungem la final sărbătorim cu cafea, desert și un mic rom. Ăsta e turul.”

Aventura costă aproximativ 265 de dolari de persoană, iar turiștii sunt de-a dreptul încântați.

Clienți: „Când vezi bicicleta, te gândești: chiar gătește toate mesele pe ea? Dar chiar așa este, și gustul e extraordinar, vă promit. Este o experiență... atât mâncarea, dar și tot ce se întâmplă în jur, mersul pe bicicletă, descoperirea orașului dintr-o altă perspectivă.” (...)

„Este ceva unic, îmi place pentru că vedem alte locuri din oraș, ne bucurăm de ele și le trăim altfel. Apoi... bineînțeles, eu sunt danez, așa că mă simt în largul meu pe bicicletă.”

Copenhaga are aproape 400 de kilometri de piste pentru biciclete. Așa că nu e de mirare că orașul danez a fost desemnat de mai multe ori „cea mai prietenoasă capitală pentru bicicliști din lume”.

Sursa: Pro TV

Etichete: copenhaga, bucatari, bucatarie, bicicleta,

Dată publicare: 24-08-2025 09:29

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Marea Sirenă din Danemarca iscă scandal, din cauza sânilor săi prea voluptuoși. ”Visul înfierbântat al unui bărbat” | FOTO
Stiri Virale
Marea Sirenă din Danemarca iscă scandal, din cauza sânilor săi prea voluptuoși. ”Visul înfierbântat al unui bărbat” | FOTO

O sculptură de 14 tone reprezentând o sirenă ar putea fi îndepărtată din Fort Dragør, de lângă Copenhaga, pentru că are sânii prea mari.  

Orașul din Europa care ocupă primul loc într-un clasament global al locuirii în 2025. Cum arată topul
Stiri Diverse
Orașul din Europa care ocupă primul loc într-un clasament global al locuirii în 2025. Cum arată topul

Copenhaga, capitala Danemarcei ocupă primul loc în topul celor mai locuibile orașe din lume în 2025, potrivit clasamentului realizat de Economist Intelligence Unit (EIU).

O femeie credea că a luat avionul spre Berlin, pentru a-și vedea fiul. La aterizare a avut un șoc. „Nu-mi venea să cred”
Stiri externe
O femeie credea că a luat avionul spre Berlin, pentru a-și vedea fiul. La aterizare a avut un șoc. „Nu-mi venea să cred”

O femeie în vârstă de 79 de ani din Suedia urma să plece din Copenhaga spre Berlin, pentru a se vedea cu fiul ei. Ea a ajuns din greșeală la Bologna, Italia, după ce a urcat în avionul greșit, operat de Ryanair, în loc de cursa EasyJet.

Copenhaga - Danemarca - tot ce trebuie să știi ca turist. Transport public, mâncare și lucruri de văzut
Stiri Turism
Copenhaga - Danemarca - tot ce trebuie să știi ca turist. Transport public, mâncare și lucruri de văzut

Copenhaga, capitala Danemarcei, este descrisă ca fiind printre cele mai „locuibile” orașe din lume și este, de asemenea, una dintre cele mai vizitate destinații. Află tot ce trebuie să știi ca turist, de la transport în comun, gastronomie și atracții. 

Danezii, deciși să renunțe la Groenlanda, dar insula arctică „nu va fi un stat al SUA”. Planul întocmit de Copenhaga
Stiri externe
Danezii, deciși să renunțe la Groenlanda, dar insula arctică „nu va fi un stat al SUA”. Planul întocmit de Copenhaga

Groenlanda poate deveni independentă, dar nu va fi un stat al SUA, afirmă ministrul danez de Externe, după ce președintele ales al SUA, Donald Trump, a spus că ar putea invada insula arctică autonomă.

Recomandări
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor
Stiri actuale
WSJ: Pentagonul a împiedicat Ucraina să lanseze atacuri în interiorul Rusiei pentru a-l aduce pe Putin la masa negocierilor

Oficialii americani au blocat Ucraina să folosească rachetele cu rază lungă primite din SUA împotriva Rusiei, încă din primăvară, pentru a sprijini eforturile administrației Trump de a-l aduce pe Vladimir Putin la masa negocierilor de pace.

De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali
Stiri Politice
De ce au ales Ilie Bolojan și premierul Rep. Moldova să se întâlnească în Vama Albița. Strategia pusă la cale de oficiali

Premierul Ilie Bolojan a mers în Republica Moldova, în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit de omologul său de la Chișinău, Dorin Recean.

Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului
Stiri externe
Rușii au „trimis salutări” Ucrainei de Ziua Independenței, cu zeci de drone și o rachetă balistică. Răspunsul Kievului

Forțele ruse au atacat Ucraina cu o rachetă balistică Iskander-M și 72 de drone în noaptea de 23-24 august. De partea cealaltă, Kievul a răspuns cu un asalt pe măsură pe teritoriul rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12