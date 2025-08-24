Bucătarul pe bicicletă. Aventura culinară pe două roți costă 265 de dolari de client

Copenhaga este faimoasă nu numai pentru restaurantele sale, unele cu stele Michelin, dar și pentru biciclete. Iar un bucătar danez a reușit să combine perfect cele două pasiuni ale orașului și a creat o experiență culinară pe două roți.

A pus o bucătărie complet utilată pe o bicicletă, cu care gătește în timp ce se plimbă alături de turiști.

Pe bicicleta sa transformată în bucătărie mobilă, Morten Wulff prăjește creveți într-o tigaie, în timp ce conduce mai mulți turiști într-un tur culinar cu totul inedit. Este o experiență gastronomică originală, într-un oraș celebru pentru restaurantele sale.

Morten Kryger Wulff, bucătarul pe bicicletă: „În ultimii 20 de ani am lucrat la acest concept, ducând oamenii în plimbări gastronomice, gătind pentru ei pe parcurs. Și despre asta e vorba.”

Ideea s-a născut cu ani în urmă, alături de câțiva prieteni. Aceștia au fost dați afară dintr-un parc regal din Copenhaga de către paznici, pentru că făceau un grătar ilegal. Neavând altă opțiune, au pus grătarul din fontă pe bicicletă și au continuat să gătească.

Morten Kryger Wulff, bucătarul pe bicicletă: „Eu pedalam, iar prietenul meu alerga pe lângă mine și întorcea fripturile. Ne-am uitat unul la altul... și mi-a spus că trebuie să fac asta, trebuie să fac o bucătărie pe bicicletă.”

Iar bicicleta pe care o folosește acum este dotată cu toate instrumentele unui bucătar profesionist.

Morten Kryger Wulff, bucătarul pe bicicletă: : „Am vrut să mă simt confortabil în bucătăria mea pe bicicletă. Așa că există un aragaz, există frigidere, dulapuri pentru farfurii, vinuri, spațiu pentru echipamente de igienă, pentru prim ajutor... tot ce trebuie este acolo.”

Detalii despre tur și reacția clienților

Turul oferit de Wulff durează aproximativ patru ore și jumătate și include cinci feluri de mâncare servite în tot atâtea locuri diferite din oraș. Oaspeții pedalează alături de bucătăria mobilă între trei și cinci kilometri. Toate preparatele sunt realizate din ingrediente locale.

Morten Kryger Wulff, bucătarul pe bicicletă: : „Avem antreul, avem felul principal, care e punctul culminant al turului. Ar fi frumos să fie într-un loc spectaculos. Avem aceste teme care funcționează. Apoi ne întoarcem la locul de plecare, pentru a încheia. Pe drum oferim brânzeturi, iar când ajungem la final sărbătorim cu cafea, desert și un mic rom. Ăsta e turul.”

Aventura costă aproximativ 265 de dolari de persoană, iar turiștii sunt de-a dreptul încântați.

Clienți: „Când vezi bicicleta, te gândești: chiar gătește toate mesele pe ea? Dar chiar așa este, și gustul e extraordinar, vă promit. Este o experiență... atât mâncarea, dar și tot ce se întâmplă în jur, mersul pe bicicletă, descoperirea orașului dintr-o altă perspectivă.” (...)

„Este ceva unic, îmi place pentru că vedem alte locuri din oraș, ne bucurăm de ele și le trăim altfel. Apoi... bineînțeles, eu sunt danez, așa că mă simt în largul meu pe bicicletă.”

Copenhaga are aproape 400 de kilometri de piste pentru biciclete. Așa că nu e de mirare că orașul danez a fost desemnat de mai multe ori „cea mai prietenoasă capitală pentru bicicliști din lume”.

