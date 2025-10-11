Letonia a ordonat unui număr de peste 800 de ruși să părăsească țara: unii nu știu că sunt vizați de deportare

11-10-2025 | 12:35
România, poartă pentru ruși către Europa. Țara noastră le va elibera vize Schengen de la 31 martie
Autoritățile letone au ordonat unui număr de 841 de cetățeni ruși să părăsească țara până la 13 octombrie, sub riscul de deportare, relatează Politico, citând Biroul pentru Cetățenie și Migrație din Letonia (PMLP).

Vlad Dobrea

Aceasta se referă la cetățenii ruși care locuiesc în țară și care, până la 30 iunie, nu îndepliniseră cerința de a obține statutul de rezident pe termen lung al UE, care necesita dovada competenței în limba letonă la un nivel de cel puțin A2 și trecerea unui control de securitate.

Rezidenții țării care au acceptat cetățenia rusă după mai 2003 și care anterior erau cetățeni sau non-cetățeni ai Letoniei erau obligați să obțină statutul de rezident pe termen lung în UE.

Noile reguli au afectat aproximativ 30.000 de ruși.

Majoritatea acestora au respectat cerințele. Aproximativ 2.600 de persoane au ales să nu obțină statutul de rezident pe termen lung în UE și au părăsit în mod voluntar Letonia.

Cu toate acestea, peste 800 de cetățeni ruși nu au depus documentele necesare la timp și sunt acum obligați să părăsească Letonia - prezența lor în țară este ilegală.

În același timp, Politico relatează că Maira Roze, șefa Biroului pentru Cetățenie și Migrație din Letonia, a declarat pentru emisiunea de televiziune „De Facto” că unii dintre cei obligați să părăsească țara nu sunt conștienți de acest lucru.

„Abia atunci când nu-și mai primesc pensia își dau seama că ceva nu este în regulă”, a spus Rose. „Apoi ne sună și ne întreabă: «De ce nu-mi plătesc pensia?». Le spunem: «Nu aveți permis de ședere». Ei ne întreabă: «Unde este permisul meu de ședere?». Le spunem: «Trebuie să respectați legea».”

Sursa: Politico

Dată publicare: 11-10-2025 12:35

