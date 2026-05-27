Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Animalul se va alătura altor exemplare de la Grădina Zoologică Naţională din această ţară asiatică, informează AFP.

Acest bivol cu o greutate de 700 de kilograme, un rar exemplar albinos, al cărui spectaculos smoc de păr blond dintre coarne aminteşte de coafura preşedintelui american, ar fi trebuit să fie sacrificat de Eid al-Adha (Sărbătoarea Sacrificiului), joi, în Bangladesh, o ţară cu o populaţie majoritar musulmană.

Dar, cu câteva ore înainte să fie sacrificat, Guvernul acestei ţări a intervenit pentru a salva animalul, devenit un adevărat star în mediul online.

Atique Rahman, un specialist în conservarea speciilor la Grădina Zoologică Naţională, a dat asigurări că animalul va fi îngrijit foarte bine:

"Am rezervat un adăpost pentru bivolul albinos şi i-am alocat un paznic. Va fi plasat în carantină timp de două săptămâni".