Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Celebritatea dobândită pe reţelele de socializare l-a ajutat pe un bivol albinos din Bangladesh, care primise numele de „Donald Trump”, să evite ritualul sacrificării cu ocazia sărbătorii musulmane Eid al-Adha.

Claudia Alionescu

Animalul se va alătura altor exemplare de la Grădina Zoologică Naţională din această ţară asiatică, informează AFP.

Acest bivol cu o greutate de 700 de kilograme, un rar exemplar albinos, al cărui spectaculos smoc de păr blond dintre coarne aminteşte de coafura preşedintelui american, ar fi trebuit să fie sacrificat de Eid al-Adha (Sărbătoarea Sacrificiului), joi, în Bangladesh, o ţară cu o populaţie majoritar musulmană.

Dar, cu câteva ore înainte să fie sacrificat, Guvernul acestei ţări a intervenit pentru a salva animalul, devenit un adevărat star în mediul online.

Atique Rahman, un specialist în conservarea speciilor la Grădina Zoologică Naţională, a dat asigurări că animalul va fi îngrijit foarte bine:

"Am rezervat un adăpost pentru bivolul albinos şi i-am alocat un paznic. Va fi plasat în carantină timp de două săptămâni".

Cele șapte teme folosite în manipulările de pe rețelele sociale. Impactul dezinformării a fost un miliard de euro în 2025

Numeroşi curioşi din Bangladesh au venit în ultimele săptămâni la ferma în care trăia animalul pentru a se fotografia alături de acesta, devenit în mod neaşteptat un adevărat star pe reţelele de socializare.

Zia Uddin Mridha, în vârstă de 38 de ani, fostul proprietar al bivolului "Donald Trump", a dezvăluit că fratele său mai tânăr este persoana care i-a atribuit acel nume în semn de omagiu adus "coafurii sale extraordinare".

El a adăugat că de o lună încoace, influenceri, persoane curioase şi copii au venit în număr mare la ferma sa din Narayanganj, la periferia oraşului Dhaka, capitala ţării, în speranţa de a-l vedea pe acest neaşteptat "star" al internetului.

Fermierul a decis totuşi să vândă bivolul înainte de sărbătoarea Eid al-Adha. Peste 12 milioane de animale - capre, oi, vaci şi bivoli - vor fi sacrificate în acea zi, una dintre puţinele ocazii pentru familiile cele mai sărace de a consuma carne.

Însă Poliţia a intervenit apoi, după ce Guvernul ţării a decis ca animalul să fie cruţat.

"Serviciile de creştere a animalelor ne-au cerut să recuperăm bivolul de la proprietarul său, pentru că este un animal rar", a declarat Mohammad Ruhul Quddus, poliţist-şef al Comisariatului Keraniganj din Dhaka, unde bivolul a fost transportat.

Specialiştii acelei agenţii au estimat că bivolul "Donald Trump" este "încă foarte tânăr şi poate să trăiască timp de câţiva ani buni de acum înainte".

Sursa: Agerpres

Etichete: bivol, donald trump, retele sociale,

Turist bulgar, atacat de urs pe Transfăgărășan. Momentul a fost filmat de un martor

Un turist bulgar a fost rănit de o ursoaică, pe Transfăgărășan, după ce a făcut imprudența să-i arunce de mâncare din mașină. Animalul, însoțit de un pui, s-a repezit la portieră. 
Mormânt vechi de circa 5.000 de ani, descoperit pe șantierul unui pasaj din Băicoi. Ce au observat arheologii în interior

Un mormânt vechi de circa 5.000 de ani a fost descoperit de arheologi pe şantierul pasajului suprateran care va fi construit la Băicoi, la intersecţia drumului naţional DN 1 cu drumul judeţean DJ 215.
Acţiunile Ferrari au scăzut puternic după lansarea primului model complet electric, Luce

Acțiunile Ferrari au scăzut puternic marți, după ce producătorul italian a lansat oficial modelul Luce, primul automobil complet electric din istoria companiei, transmite CNBC.

Poarta Focșanilor, studiată atent de Armata Română și de NATO. De ce este un punct vulnerabil în cazul unei invazii terestre

Între timp, Poarta Focșanilor, o zonă geografică importantă pentru flancul estic al NATO, a fost studiată atent de Armata Română și de comandamentul Aliat de la Napoli, pentru pregătirea unor măsuri de apărare împotriva unei eventuale invazii. 

Bolojan a anunțat că România va cere acceptul Comisiei Europene pentru a majora etapizat salariile demnitarilor, pe noua lege

După ce proiectul legii salarizării a stârnit nemulțumiri, în special din cauza creșterilor care îi vizează pe demnitari, majorările în cazul aleșilor ar putea fi acordate etapizat.

Analiză la Cotroceni: Trei sferturi dintre postările care dezinformează provin de la aceleași 10 conturi. Temele favorite

Trei sferturi dintre temele care dezinformează pe TikTok sunt distribuite în România de doar 10 conturi. Asta reiese dintr-o analiză făcută de un ONG, care arată și că unele postări sunt făcute coordonat, ca să propage informații false sau înșelătoare.

