Artiștii plastici muncesc neîncetat pentru 1 martie. Anul acesta, prețul unui mărțișor unicat pornește de la 10 lei

Din sticlă ori lemn, creațiile lor sunt adevărate opere de artă. Mărțișoarele pot fi puse la rever ori pe birou, să ne bucure cu frumusețea lor tot anul.

O artistă din Mureș dă viață lemnului și îl transformă în bijuterii-unicat, sub forma unor mărțișoare. Are aproape 200 de modele, toate create de ea. 1 martie este aproape, așa că lucrează din zori și până seara. Mărțișoarele vor ajunge la Brașov, la un târg tematic.

De 13 ani încoace, lucrările ei dau culoare sărbătorii ce vestește primăvara. Deși munca este migăloasă, artista o face cu mare plăcere.

Rodica Milășan, artist plastic: „Sunt foarte multe personaje, de la flori, animale căței, pisici, fluturi, păsări, rock, viori, chitare. Fac lucruri care, obligatoriu, trebuie să îmi placă mie”.

Nu de puține ori, doamna Rodica se bucură de ajutor din partea soțului.

Emil Milășan, artist: „Din ianuarie ne-am apucat de lucru și zilnic, de dimineață până seara, lucrăm. Am văzut ce se cere și, de la an la an, ne reînoim modelele. Sunt foarte apreciate”.

Tot în județul Mureș, un alt artist transformă sticla în opere de artă, care celebrează venirea primăverii: ghiocei gingași ori figurine inspirate din desenele animate.

Alexandru Rotar a rămas unul dintre puținii meșteri sticlari din țară. Pasiunea s-a născut în copilărie și a devenit un mod de viață.

Alexandru Rotar, sticlar: „Noi, meșteșugarii, trebuie să lucrăm în avans, înainte de Paști cu două trei săptămâni, înainte de mărțișor tot așa, două trei luni, e migală, o floare e floare, dar trebuie să faci petale, să lucrezi în contratimp. Sticla are frumusețea de a prelua din lumină și a împrăștia peste tot”.

Prețul unui mărțișor din sticlă pornește de la zece lei și poate ajunge la 50 de lei, în funcție de complexitate, iar cele pictate pe lemn costă între 15 și 35 de lei.

