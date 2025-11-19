Arma secretă a hoților de mașini. Pot descuia sau porni autovehicule în mai puțin de două minute

Un caz recent din Franța a scos la iveală o nouă metodă de hacking, la fel de ingenioasă pe cât este de alarmantă: boxe Bluetooth modificate care pot descuia și porni mașini fără cheie în doar câteva minute.

O investigație a jandarmeriei franceze a dus la destructurarea unei rețele internaționale specializate în furturi auto prin intermediul boxelor Bluetooth. Aceste dispozitive, concepute inițial ca simple accesorii audio, au fost transformate în instrumente capabile să imite semnalul cheilor electronice ale anumitor modele de mașini – în principal japoneze.

Cazul, dezvăluit după o investigație de doi ani, arată cât de subțire devine linia dintre tehnologia destinată consumatorilor și criminalitatea cibernetică, relatează Gocar.be.

Anchetatorii au recuperat șase vehicule furate, bunuri în valoare de aproape 100.000 de euro – dintre care 40.000 în numerar – și o serie de dispozitive de hacking. Trei suspecți se află în arest, însă investigația continuă la nivel internațional. Este foarte probabil ca această practică să fi fost deja preluată și de infractorii din alte țări.

Cum funcționează schema

Metoda exploatează vulnerabilitățile sistemelor „keyless”, concepute pentru a ușura viața șoferilor, dar care devin adesea „călcâiul lui Ahile” al mașinii. Până acum, hoții foloseau echipamente speciale care puteau capta semnalul unei chei – de exemplu, lăsată pe o comodă lângă ușa de la intrare.

Dar tehnologia a devenit, se pare, accesibilă oricui, deoarece astăzi infractorii nu mai au nevoie de echipamente specializate. Este suficientă o simplă boxă Bluetooth reprogramabilă. Costă mai puțin, dar rezultatul este identic. O astfel de boxă poate imita semnalul original al cheii și poate descuia mașina și porni motorul în câteva secunde, fără niciun semn de efracție. Potrivit experților, o mașină poate fi furată astfel în mai puțin de două minute.

În cazul din Franța, autorii au mers chiar mai departe, montând dispozitive GPS sub mașini pentru a urmări comportamentul țintelor și a alege momentul ideal pentru furt.

Deși rețeaua din acest caz a fost destructurată, metoda ar putea inspira alți infractori cibernetici. Autoritățile internaționale monitorizează îndeaproape evoluțiile, însă este foarte probabil să nu poată opri fenomenul.

