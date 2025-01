Aproape 50.000 de porci vor fi uciși la o fermă din Constanța din cauza pestei porcine. S-au găsit nouă focare în toată țara

Aproape 50.000 de porci vor fi sacrificați pentru ca boala să nu se răspândească și mai mult.

Toată producția fermei de la Fântânele, 49.000 de exemplare, va fi sacrificată din cauza pestei porcine.

Această fermă este unul dintre cele mai mari centre de reproducție din România. Aici se obțin anual aproximativ 230.000 de purcei, care sunt transferați apoi în fermele de îngrășare din țară, iar ulterior ajung în abatoare.

Dorin Martin, directorul zonal al fermei: ”A fost contaminată în urmă cu o săptămână. Până în momentul de față am eutanasiat circa 2.500 de capete de porcine”.

Ministrul Agriculturii susține că apariția unor noi cazuri de pestă nu trebuie să fie sinonimă cu uciderea tuturor animalelor, bolnave sau sănătoase.

Florin Ionuț Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: "Nu se mai ia decizie de a se ucide toți acești porci. Dacă într-o unitate de producție avem 15 unități de îngrășare, se limitează pe primele 2, se încearcă să se stea 30 de zile în carantină și dacă se salvează celelalte unități de îngrășare, nu trebuie sacrificați toți porcii".

1,8 milioane de porci au fost până acum sacrificați în România din cauza pestei porcine

În ferma din Constanța, însă, boala nu a mai putut fi oprită.

Cristian Mortasivu, director general al Direcţiei Generale de Sănătate şi Bunăstarea Animalelor din ANSVSA: "Am instituit acolo în exploatație toate măsurile posibile, inclusiv s-a construit un perete, am limitat mișcările, din păcate am avut caz pozitiv într-o hală diametral opusă în fermă, ceea ce ne-a condus la concluzia că nu este cale de întoarcere".

În partea opusă a țării, în Timiș, analizele au confirmat prezența virusului la un grup de 40 de porci mistreți, găsiți morți pe un fond de vanatoare.

Flavius Nicoară, director DSVSA Timiș: ”S-au intensificat patrulările în complexul de vânătoare pentru depistarea rapidă a cadavrelor, ca de obicei, și în fondurile cinegetice vecine”.

În toată țara, azi sunt active 28 de focare de pestă porcină africană. Până acum, în România au fost uciși 1.800.000 de porci din cauza pestei.

