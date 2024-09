Scandal în Timiș. Crescătorii de oi refuză sacrificarea animalelor infectate cu pestă. „Sunt totul pentru mine”

Deși cei de la Agenția Națională Sanitar-Veterinară anunțaseră în urmă cu două zile că încearcă să salveze măcar o parte din oile fermierilor, sâmbătă au mers să le ridice pe toate ca să le ducă la abator.

Și asta pentru că analizele probelor prelevate au fost pozitive la virusul pestei micilor rumegătoare.

Ionuț Curtușan, din localitatea Clopodia, unde a fost depistat un focar de pestă ovină, are 100 de oi. La stâna lui, câteva au ieșit pozitive la virus, deși omul susține că nu i-a murit niciun animal.

A cerut un nou rând de teste, iar acum, din cinci probe prelevate, patru au fost din nou pozitive. Astăzi, autoritățile au venit să îi ia oile, însă ciobanul a refuzat.

Ionuț Curtușan: „Oile nu au murit niciuna, sunt toate aici. Nu am vrut, m-am opus. Nu le dau pentru că nu sunt bolnave și sunt totul pentru mine, am trei copii, din asta îmi câștig existența. Aici totul este politic, trebuie să se omoare atâtea oi și punct. Dar am și eu avocat, o să vă dau în judecată!".

În sprijinul lui au sărit zeci de oieri din vestul țării.

Costel Gurin, crescător oi: „Nu e drept să îi ia munca lui de-o viață. Pot să vină cu 10 tiruri, niciunul nu o să îl lăsăm să intre, e ilegal!"

În urmă cu trei zile, chiar președintele ANSVSA a mers să vorbească cu oamenii și le-a spus că va încerca să salveze animalele prin separarea celor bolnave de cele sănătoase, care nu au fost în același saivan.

Flavius Nicoară, director DSVSA Timiș: „Rezultatele de laborator nu ne-au mai permis respectivul lucru, întrucât oile care erau într-o exploatație separată, rezultatele pozitive au fost și la cele cu semne clinice, și la cele fără semne. Boala evoluează acolo de foarte multă vreme."

Un singur crescător de oi, cu o mie de capete, a dorit să renunțe la animale.

Chiar în aceste momente, oile sunt încărcate și duse la abator. De la această stână au fost recoltate 30 de probe, iar toate au ieșit pozitive.

În acest caz, oile nu vor fi ucise și îngropate, ca în trecut, ci, după sacrificare, vor fi incinerate.

Potrivit autorităților, în zilele următoare va fi convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor și va fi sesizat Parchetul. Cei care s-au împotrivit ridicării oilor riscă dosar penal și amendă de până la 50.000 de lei. Pesta ovină nu se transmite la om.

