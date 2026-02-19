Între timp, la Los Angeles, Mark Zuckerberg este judecat după ce a fost acuzat că rețelele sale sociale creează dependență și afectează sănătatea mintală a celor mici. Și președintele Franței acuză platformele că manipulează utilizatorii.

Platforma de inteligență artificială ChatGPT va analiza modul în care este folosit un cont, de exemplu vechimea acestuia, orele de activitate și tiparele de utilizare.

Dacă există suspiciunea că utilizatorul este minor, aplicația va activa automat o experiență mai sigură, adică va reduce conținutul inadecvat unui copil.

Dacă utilizatorii susțin că e o greșeală, ei trebuie apoi să-și confirme vârsta printr-un scurt film cu ei sau prin încărcarea unui act de identitate, documentele fiind șterse după verificare.

Alin Popescu, specialist în consultanță tehnologică: „Avem nevoie să recunoaștem noi, adulții, că copiii sunt expuși în mediul online unui fel de limbaj și unui fel de conținut care nu e adecvat pentru ei. Dacă facem asta la televizor și facem asta în alte medii, nu văd de ce nu am face-o și aici.”

Noile măsuri vor limita pentru copii accesul la conținutul sensibil, precum violența grafică, provocările periculoase, jocurile de rol cu tematică sexuală sau violență și materialele care promovează standarde extreme de frumusețe sau diete nesănătoase.

Alexandru Negrea, specialist rețele sociale: „Se duce cumva într-o zonă de sănătate publică, de aici și implicația guvernelor și de asta o să vedem tot mai multe inițiative de genul acesta din partea companiilor care produc astfel de tehnologii și, pe de altă parte, de a oferi părinților un fel de aplicație de control parental atunci când vine vorba de tehnologiile astea.”

Între timp, la tribunalul din Los Angeles, Mark Zuckerberg, șeful Facebook și Instagram, a fost chemat să dea explicații într-un proces în care este acuzat că platformele sale sociale au fost concepute pentru a crea dependență. Procesul a fost intentat de o tânără de 20 de ani, din California.

La proces au participat mai mulți părinți.

Julianna Arnold, mama unei adolescente: „Intenția companiei lui a fost să exploateze adolescenții, să profite de faptul că tinerii folosesc mult timp rețelele sociale pentru a obține profituri mai mari, iar acest lucru a fost făcut intenționat, nu din greșeală.”

Zuckerberg a respins acuzațiile.

Clare Duffy, corespondentă CNN: „În mărturia lui Zuckerberg spune că el consideră că a reușit să păstreze navigarea tinerilor pe Facebook și Instagram la un nivel, citez, «rezonabil».”

Și președintele Franței i-a criticat dur pe șefii rețelelor sociale, pe care îi acuză de manipularea utilizatorilor.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Libertatea de exprimare este o mare prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin această așa-numită zonă de «liberă exprimare». Mai ales când ești îndemnat să-ți îndrepți atenția de la un mesaj de ură către alt mesaj plin de ură. Vreau doar ca acest ghidaj să fie unul transparent și în conformitate cu regulamentul public.”

După Australia, și Franța pregătește interzicerea platformelor pentru copiii sub 15 ani, iar Spania analizează o lege similară.