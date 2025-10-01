Aplicația Snapchat a anunțat că va taxa utilizatorii pentru stocarea pozelor și videoclipurilor vechi. Cât va costa

smartphone elevi scoala
Snapchat a anunțat că va începe să taxeze utilizatorii pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor, ceea ce a declanșat o reacție negativă din partea celor care și-au creat de-a lungul timpului o arhivă vastă de postări vechi.

Aura Trif

Aplicația de mesagerie, extrem de populară, le-a permis utilizatorilor să salveze și să stocheze conținut postat anterior prin funcția Memories încă de la lansarea acesteia, în 2016. Însă, compania a anunțat că utilizatorii care au stocat peste cinci gigabytes (GB) în Memories vor trebui de acum înainte să plătească pentru a păstra conținutul accesibil, relatează BBC.

Compania mamă, Snap, a refuzat să comunice cât vor costa planurile de stocare pentru utilizatorii din Marea Britanie, spunând doar că schimbarea va fi introdusă treptat, la nivel global.

Val de reacții negative

Utilizatorii rețelelor sociale au reacționat cu dezamăgire, acuzând compania de lăcomie. Snap a recunoscut că „nu e niciodată ușor să treci de la un serviciu gratuit la unul plătit”, dar a sugerat că „merită costul” pentru utilizatori.

„Aceste schimbări ne vor permite să continuăm să investim în îmbunătățirea Memories pentru întreaga noastră comunitate”, a declarat compania într-o postare pe blogul oficial.

Tot mai multe platforme de streaming adoptă un DJ personalizat. Cum schimbă AI experiența muzicală a utilizatorilor

Snap a menționat că, de la lansarea funcției în urmă cu aproape un deceniu, utilizatorii au salvat peste un trilion de amintiri. Funcția le permite utilizatorilor să salveze fotografii și videoclipuri care inițial au fost distribuite pe platformă pentru 24 de ore sau mai puțin, iar apoi sunt încurajați să le reposteze ca „amintire”.

Ce se schimbă

Utilizatorii care au stocat peste 5GB în Memories vor fi invitați să treacă la un plan de stocare de 100GB. Spații de stocare mai mari vor fi disponibile prin abonamentele Snapchat+ și Snapchat Premium, care sunt mai scumpe.

Compania va oferi o perioadă de grație de 12 luni cu stocare temporară pentru cei care depășesc limita, iar conținutul salvat poate fi descărcat pe dispozitivul personal.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru publicația TechCrunch că planul de stocare de 100GB va costa 1,99 USD/lună (aprox. 1,48 GBP), iar planul Snapchat+ (care oferă 250GB) va costa 3,99 USD/lună (aprox. 2,96 GBP).

Compania a precizat că „marea majoritate a utilizatorilor Snapchat” nu vor fi afectați, deoarece au stocat sub 5GB.

Totuși, mișcarea a fost criticată pe rețelele sociale, unde utilizatorii au distribuit mesaje primite de la platformă, prin care sunt anunțați că trebuie să plătească pentru a-și păstra Memories.

Unii spun că au folosit timp de mulți ani spațiul de stocare oferit gratuit, acumulând mult peste 5GB, iar acum se confruntă cu costuri mari. Alții consideră că a fi forțat să alegi între a plăti un abonament sau a-ți pierde amintirile.

Snap a anunțat în aprilie că Snapchat are peste 900 de milioane de utilizatori activi lunar, în timp ce rivali precum Instagram și TikTok au fiecare peste un miliard.

"Shutdown" în SUA. "Guvernul se „închide". Situația ar putea duce la pierderea a mii de locuri de muncă

Sursa: BBC

