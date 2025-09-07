Roboți care gătesc, spală sau fac curat, prezentați la târgul de tehnologie din Berlin. AI-ul, vedeta evenimentului

Roboți care gătesc sau sortează rufe, proiectoare care încap într-un buzunar sau dispozitive interactive care oferă companie. Toate le atrag atenția vizitatorilor la cel mai mare târg de tehnologie din Europa, desfășurat în Berlin.

Peste 1.900 de expozanți au venit în Berlin pentru a-și etala produsele. Cele mai multe funcționează cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre inovații se numără acest proiector de buzunar.

Vedetele expoziției sunt însă roboții, sub diverse forme. Unii sunt capabili să tundă mii de metri pătrați de gazon pe zi, alții să urce pante abrupte, să curețe piscinele sau să facă diverse treburi prin casă.

David Reger, CEO companiei „Neura Robotics”: „Vedeți un robot care poate sorta diferite tipuri de haine, cum ar fi după culoare, înainte să fie puse în mașina de spălat. Poate să încarce și mașina de spălat vase. Face lucruri mai puțin plăcute de noi. Prin astfel de produse noi vrem să dăm oamenilor ocazia să se relaxeze mai mult timp acasă, fără a fi nevoiți să muncească. Practic, noi construim roboți care să fie un sprijin și să ne facă viața mai ușoară.”

Același robot poate fi un companion pentru persoanele în vârstă. Iar, la nevoie, poate chema o ambulanță.

Roboți care imită oamenii, prezentați la târgul de tehnologie de la Berlin

În schimb, alți producători se laudă cu roboții care imită oamenii.

Zheng Hou, co-fondatorul robotului „Sybran”: „Poți interacționa și să ai multiple conversații cu personajul dorit, fie din anime, manga sau chiar să-ți creezi propriul personaj. De asemenea, poți descărca personaje de pe internet sau din diverse comunități online.”

Inteligența artificială a intrat și în bucătărie, cu un robot care recunoaște ingredientele și gătește.

Jian Feng He, director de marketing al companiei „Wan AIChef”: „Eu nu știu să gătesc. Trebuie doar să deschizi ușa, pui farfuria cu ingrediente înăuntru și apoi să închizi ușa. Apoi „AI Chef” începe să recunoască ce e înăuntru. Imaginea de aici ne arată că poate prepara creveți cu unt și usturoi. Apoi trebuie să mai apeși pe acest buton și preparatul începe să fie gătit.”

Peste 200.000 de vizitatori sunt așteptați până pe 9 septembrie, când târgul de tehnologie din Berlin își va închide porțile.

