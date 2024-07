Alimentele a căror producție mondială a scăzut, din cauza schimbărilor climatice

Soia, uleiul de măsline, orezul, cartofii și cacaoa sunt doar câteva dintre culturile care au fost afectate.

Alimente cu producție scăzută din cauza încălzirii climatice

Pentru unele alimente, impactul schimbărilor climatice se face simțit, prin temperaturi record și fenomene meteorologice extreme.

Este complet normal ca prețurile alimentelor să fluctueze în funcție de anotimpuri, dar vara extrem de caldă și uscată din 2023 din Europa, SUA, Asia și alte regiuni a cauzat recolte slabe și multe culturi au fost compromise complet.

Criza climatică face ca fenomenele meteorologice extreme - de la valuri de căldură și secete la furtuni și inundații - să fie mai frecvente, iar unele culturi sunt mai susceptibile la aceste schimbări decât altele.

Iată câteva exemple de alimente unde se vede deja un impact.

Cacao

În februarie 2024, prețurile globale ale cacao au atins un record, deoarece culturile din Africa de Vest au fost afectate de vremea uscată, potrivit BBC.

Asta a însemnat că prețul ingredientului pentru ciocolată s-a dublat de la începutul anului 2023.

Cele două țări mari producătoare de boabe de cacao - Ghana și Coasta de Fildeș - au fost afectate de fenomenul meteorologic El Niño, care cauzează vreme mai uscată.

Ulei de măsline

O vară lungă, caldă și uscată în mare parte din Mediterana a deteriorat măslinii și a cauzat o recoltă slabă, deoarece umiditatea redusă a solului a împiedicat dezvoltarea plantelor și a culturilor în timpul sezonului lor crucial de creștere.

Ca rezultat, prețurile uleiului de măsline au crescut la un nivel record. Stocurile sunt deja semnificativ mai mici decât în anii precedenți și este probabil să se epuizeze înainte de următoarea recoltă.

Între aprilie 2022 și mai 2023, temperaturile medii au fost cu până la 2,5°C – și uneori 4°C – mai mari decât media în țări precum Spania, care este unul dintre cei mai importanți producători de ulei de măsline din lume.

Acest lucru a fost combinat cu precipitații constant scăzute timp de mai bine de un an, creând o secetă severă. În Andaluzia, în sudul Spaniei, rezervoarele de apă sunt la aproximativ 25% din capacitatea lor.

Orez

Shutterstock

De la Italia la India, fermierii de orez au simțit efectele schimbărilor climatice asupra culturilor lor de ani buni. Iar problema are mai multe fețe – uneori este secetă, alteori inundații. Și salinitatea crescută din cauza intruziunii apei afectează de asemenea culturile.

Italia cultivă aproximativ 50% din orezul din UE și este singurul producător din lume al multor soiuri potrivite pentru risotto. Dar în martie 2023, țara a avertizat că producția de orez va scădea, deoarece se confrunta cu al doilea an de secetă.

În iulie 2023, prețurile orezului în Asia au crescut la cele mai înalte niveluri din ultimii doi ani din cauza îngrijorărilor că vremea uscată va deteriora culturile. În India, ploile musonice târzii și deosebit de abundente au deteriorat cultura de orez a țării, determinând-o să oprească exporturile unor categorii de orez.

Centrul de producție a orezului din California, SUA, a fost grav afectat de secetă în 2022, fermierii de orez plantând doar jumătate din cantitatea obișnuită de orez. Seceta de lungă durată a fost estimată că a costat regiunea 703 milioane de dolari în activități economice pierdute în 2022, precum și 5.300 de locuri de muncă legate de orez pierdute.

Începutul sezonului 2023 a fost mai tipic, ceea ce a adus fermierilor un oarecare răgaz, deși efectele secetei au continuat să fie resimțite pe lanțul de aprovizionare, inclusiv de către morari, uscători, facilități de depozitare și operațiuni de transport.

Soia

Nu doar coasta de vest a Americii a simțit o lipsă de ploaie. În 2023, Midwest-ul a experimentat cea mai gravă secetă din 2012, care a afectat producția de soia.

Se estimează că 4,16 miliarde de boabe de soia au fost produse în SUA anul trecut, o scădere de aproape 106 milioane de boabe comparativ cu anul precedent.

Producția de soia a scăzut semnificativ și în alte locuri. În Argentina, de exemplu, seceta a văzut volumul de boabe de soia zdrobite scăzând cu 27% de la an la an în perioada ianuarie-august 2023 - la cel mai scăzut nivel din 2015.

A trebuit să importe o cantitate record de soia din țările vecine Paraguay, Bolivia și Brazilia, pentru a-și menține fabricile de procesare deschise.

Din ianuarie 2023, daunele aduse diferitelor culturi, inclusiv grâului, soiei și porumbului din Argentina, au dus la pierderi estimate la 10,4 miliarde de dolari.

Deși uleiul de soia este utilizat ca ingredient în diverse produse, majoritatea culturii mondiale de soia este folosită pentru hrana animalelor.

O lipsă sau o calitate mai slabă a hranei pentru animale poate cauza creșteri de prețuri, determinând fermierii să ia decizii dificile despre reducerea dimensiunii turmelor sau găsirea de surse alternative de hrană, de exemplu. Aceasta, la rândul său, afectează prețul, disponibilitatea și calitatea cărnii sau a produselor lactate pe termen lung.

Cartofi

Europa, totuși, a experimentat problema opusă. Ploile abundente din Belgia, Franța și Marea Britanie în toamna anului 2023 au îmbibat câmpurile de cartofi, împiedicând recoltarea și crescând riscul de deteriorare a culturii, raportează Bloomberg.

Țările de Jos – al patrulea mare cultivator din Europa în 2022 – și Belgia au fost cele mai grav afectate. Recoltarea pe continent este de obicei terminată până la sfârșitul toamnei, dar pe 24 noiembrie, aproximativ 15% și, respectiv, 11% din culturile de cartofi din aceste țări au rămas nerecoltate în câmpuri îmbibate de apă, agravând problemele de aprovizionare.

Nu este surprinzător că prețurile cartofilor în Europa au crescut ca urmare, atingând cel mai mare nivel din ultimii 14 ani.

Vremea ploioasă a amenințat de asemenea cultura de sfeclă de zahăr din Europa și a încetinit semănatul cerealelor de iarnă în Franța, care reprezintă 17% din toată producția agricolă din Uniunea Europeană.

Alte efecte ale climei asupra alimentelor

Pe măsură ce impactul crizei climatice se intensifică, aducând cu ea vreme extremă, îngrijorarea este că impacturile devastatoare asupra culturilor văzute în vara lui 2023 sunt doar începutul.

Un studiu realizat de NASA sugerează că randamentele culturilor de porumb ar putea scădea cu 24% până în 2030, ca urmare a schimbărilor climatice.

Multe resurse de timp și bani sunt alocate pentru a atenua efectele unei schimbări climatice asupra culturilor. Asta include culturi mai rezistente și mai bine adaptate, utilizarea mai eficientă a apei și îngrășăminte mai eficiente și mai bine direcționate, de exemplu.

Este de asemenea important de menționat că sectorul agricol în sine este un contribuitor semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră – sistemele alimentare reprezintă aproximativ o treime din emisiile globale.

Cu toate acestea, relativ puține finanțări sunt direcționate spre rezolvarea acestei probleme. Doar puțin sub 4% din finanțarea pentru schimbările climatice este alocată agriculturii și alimentelor, conform raportului Forumului Economic Mondial Green Returns: Unleashing the Power of Finance for Sustainable Food Systems.

Raportul face apel la comunitatea financiară să își reconfigureze strategiile și evidențiază cinci instrumente financiare esențiale care ar putea fi utilizate pentru a aduce schimbări echitabile și durabile.

