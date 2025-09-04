Jason Momoa, în costum și papuci roz pe covorul roșu de la Veneția. Actorul și-a asortat și unghiile. FOTO

04-09-2025 | 10:25
jason momoa venetia
Jason Momoa a avut o apariție curajoasă și neobișnuită miercuri, îmbrăcat din cap până-n picioare în roz, la premiera filmului „In The Hand Of Dante”, în cadrul Festivalului de Film de la Veneția.

Aura Trif

Actorul în vârstă de 46 de ani a defilat pe covorul roșu purtând sandale roz marca Birkenstock și pedichiură asortată, în aceeași nuanță intensă. În locul clasicului smoking, Jason a ales o ținută vibrantă, care a atras toate privirile, scrie Daily Mail.

Pe măsură ce poza pentru fotografi, Momoa și-a etalat degetele de la picioare lăcuite în roz, părând într-o dispoziție excelentă și glumind cu cameramanii la premiera plină de vedete.

Jason, care a sosit în Italia în dimineața zilei de miercuri, sărbătorește lansarea noului său film In The Hand Of Dante. Cunoscutul actor joacă în această dramă alături de Gerard Butler, Gal Gadot, Sabrina Impacciatore, Franco Nero și John Malkovich.

Filmul urmărește o poveste fictivă în care manuscrisul original al Divinei Comedii dispare din biblioteca Vaticanului și ajunge în mâinile unui mafiot din New York.

Actorul și-a ras barba pentru prima dată în 6 ani

Momoa și-a uimit fanii la finalul lunii iulie, când și-a ras celebra barbă într-un videoclip prin care promova brandul său de apă, Mananalu. Actorul le-a explicat celor aproape 17 milioane de urmăritori că dorește să elimine utilizarea plasticului de unică folosință.

Într-un podcast recent, starul din Aquaman a povestit cum a fost la un pas de moarte în 2007, în largul coastelor din Maui, Hawaii. „Făceam paddle la Jaws,” a spus el, referindu-se la celebra zonă de surf cunoscută pentru valurile uriașe și periculoase.

Jason, care pe atunci juca în Stargate: Atlantis, a explicat că lesa plăcii i s-a rupt într-o zonă cu vânturi puternice. Deși era bine antrenat și inițial calm, lucrurile s-au înrăutățit rapid. „Am luat câteva valuri în cap. Erau mari, cam de 3 metri înălțime. Eram deja la aproape un kilometru în larg.”

În prezent, Jason Momoa are o relație cu actrița Adria Arjona, cunoscută din serialul Andor.

Sursa: Daily Mail

