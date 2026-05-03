Actorii americani Jared Leto, Matt Damon și Jeff Bridges au recunoscut că, de-a lungul anilor, au pierdut urma statuetei aurite, potrivit BBC.

Un trofeu Oscar a fost recuperat în această săptămână, după ce câștigătorul său a fost nevoit să îl declare la aeroportul din New York. Oficialii de securitate i-au spus proprietarului, documentaristul Pavel Talankin, că statueta ar putea fi folosită ca armă și nu poate fi transportată în bagajul de mână.

Trofeul a fost găsit ulterior de compania aeriană Lufthansa, care a anunțat că este în contact direct cu Talankin pentru a-i returna statueta. Este doar cel mai recent caz în care statuetele celebre dispar și reapar în moduri neașteptate – dacă mai sunt găsite. Iată câteva alte cazuri recente de Oscaruri dispărute și întâmplările care au dus, uneori, la recuperarea lor.

Oscaruri pierdute în incendiile din Los Angeles

Creatoarea de costume Colleen Atwood, laureată de patru ori a premiului Oscar, a lăsat în urmă trei statuete, alături de trei premii Bafta și două Emmy, atunci când locuința sa din Pacific Palisades a fost evacuată în timpul incendiilor devastatoare din Los Angeles de anul trecut.

În timp ce Oscarul pentru filmul „Chicago” era în siguranță la muzeul Academiei, celelalte trofee au fost distruse de flăcări. După incendii, Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că va repara sau înlocui statuetele în caz de pierderi sau deteriorări grave.

Povești neobișnuite despre statuete dispărute

Oscarul actriței Frances McDormand a fost furat în 2018, chiar în seara galei, de la cina oficială de după ceremonie. Statueta a fost recuperată rapid, iar suspectul a fost arestat. Două statuete câștigate de compania lui Harvey Weinstein au dispărut din birourile din New York și nu au mai fost găsite.

Jared Leto a declarat că și-a pierdut Oscarul timp de șase ani după o mutare, trofeul fiind regăsit abia în 2024.

Matt Damon a povestit că statueta sa a dispărut în urma unei inundații din apartamentul său din New York.

Whoopi Goldberg și-a pierdut Oscarul după ce l-a trimis la curățat, fiind găsit ulterior de un angajat al securității aeroportuare.

Actrița Olympia Dukakis a avut statueta furată, iar hoțul a încercat să ceară răscumpărare. Ea a refuzat și a cumpărat una nouă de la Academie.

Un caz spectaculos a avut loc în anul 2000, când 52 de statuete Oscar au fost descoperite într-un tomberon din Los Angeles. Două persoane au fost arestate pentru furt, însă trei dintre trofee nu au mai fost găsite niciodată.