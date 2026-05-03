Şoferi prinşi cu peste 200 km/h pe Autostrada A1. Zeci de sancţiuni pentru viteză excesivă

Un şofer de 36 de ani din judeţul Ilfov, care avea permisul expirat, a fost depistat de poliţişti circulând cu 215 km/h pe Autostrada A1, pe un sector de drum unde limita este de 130 km/h.

Potrivit Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, acesta a fost sancţionat cu amenzi totale de peste 5.000 de lei, fiind dispusă şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile. Într-un alt caz, un cetăţean străin, în vârstă de 34 de ani, a fost surprins conducând cu 200 km/h pe acelaşi tronson de autostradă. Acesta a fost sancţionat cu amendă în valoare de 1.822,5 lei, fiindu-i reţinut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu au aplicat 50 de sancţiuni contravenţionale în urma unei acţiuni de tip "blitz" desfăşurate pe Autostrada A1, în contextul minivacanţei de 1 Mai. Acţiunea a avut loc pe 2 mai, în intervalul 10:00 - 15:00, pe ambele sensuri de deplasare, în zonele localităţilor Orăştie, Sebeş şi Sălişte, vizând în principal combaterea vitezei excesive. Conform sursei citate, 39 dintre sancţiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitei legale de viteză, iar restul pentru alte abateri, inclusiv permis expirat, lipsa inspecţiei tehnice periodice sau încălcări ale legislaţiei transporturilor. Valoarea totală a amenzilor se ridică la aproximativ 39.640 de lei.

De asemenea, au fost reţinute 10 permise de conducere, dintre care 9 pentru viteză, şi au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. În total, poliţiştii au verificat 65 de autovehicule. Poliţiştii anunţă că astfel de acţiuni vor continua şi în perioada următoare, pentru creşterea siguranţei rutiere, şi le reamintesc şoferilor importanţa respectării regimului legal de viteză.

