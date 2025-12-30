Activitatea care, făcută chiar și din când în când, încetinește îmbătrânirea creierului
Știm că rezolvarea puzzle-urilor sau cuvintelor încrucișate ne ajută creierul să se mențină tânăr, dar un studiu a scos în evidență că acestea nu sunt singurele. Se pare că și faptele bune, așa cum e voluntariatul, au același efect.
Sunt de ajuns doar câteva ore săptămânal în care să ajuți persoane din afara familiei pentru ca creierul să se mențină tânăr, arată un studiu recent realizat de oameni de știință de la Universitatea Texas din Austin și de la Universitatea Massachusetts Boston, scrie Science Daily.
Întreg articolul pe spotmedia.ro
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: imbatranire, activitate,
Dată publicare:
30-12-2025 08:30